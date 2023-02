Le groupe tchèque PPF prend une participation de 9,1% dans l'entreprise allemande ProSiebensat.1

"PPF est convaincu que la transformation numérique de ProSieben créera de la valeur pour tous les actionnaires", a déclaré la société privée PPF dans un communiqué. "PPF est impatient d'assurer la liaison avec la direction et le conseil de surveillance de ProSieben dans ce processus de numérisation."

Les actions de ProSiebenSat.1, cotées à Francfort, ont augmenté de 1,65 %.

PPF, fondé par Petr Kellner, aujourd'hui décédé, a des investissements dans 25 pays dans les secteurs de la banque, des télécoms, de la fabrication, de l'immobilier, de la biotechnologie et d'autres industries.

Le groupe, qui possède également le groupe CME qui exploite des dizaines de canaux sur six marchés d'Europe centrale et orientale, est désormais contrôlé par la veuve de Kellner, Renata Kellnerova.

"Nous sommes heureux que Mme Kellnerova considère ProSiebenSat.1 comme un investissement intéressant et qu'elle ait placé sa confiance dans notre société", a déclaré un porte-parole de ProSieben, ajoutant qu'il y avait eu un premier contact avec PPF, qui était très positif.

MFE-MediaforEurope, qui est contrôlé par la famille de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi et qui a constitué une participation potentielle de 29,9 % dans ProSieben, a exclu au début du mois une fusion complète et une offre publique d'achat pour le moment, mais a déclaré qu'une coopération plus étroite était possible.