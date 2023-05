MFE-MediaForEurope, bénéfice et EBIT en hausse ; revenus stables

(Alliance News) - MFE-MediaForEurope NV a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait approuvé les résultats du premier trimestre, qui ont montré un bénéfice consolidé de 10,1 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

L'EBIT a été positif à 19,3 millions d'euros, contre 15,3 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires net consolidé s'élève à 646,6 millions d'euros, contre 654,3 millions d'euros au 31 mars 2022.

La dette nette consolidée au 31 mars était de 731,7 millions d'euros, une amélioration par rapport aux 873,3 millions d'euros de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à 465,2 millions d'euros, contre 466,3 millions d'euros l'année dernière.

Le résultat d'exploitation s'est amélioré pour atteindre moins 9,6 millions d'euros, contre moins 14,7 millions d'euros pour la même période en 2022.

Pour l'Espagne, le chiffre d'affaires net consolidé s'est élevé à 181,5 millions d'euros, contre 188,0 millions d'euros pour la même période en 2022.

L'Ebit est resté positif à 28,8 millions d'euros contre 29,9 millions d'euros au premier trimestre de l'année dernière.

En ce qui concerne l'avenir, "malgré un environnement économique encore faible et incertain - notamment en ce qui concerne d'éventuelles nouvelles augmentations des taux d'intérêt par la BCE sans grande visibilité sur l'évolution du marché publicitaire - les tendances structurelles sont conformes aux attentes formulées au début de l'année. En fait, il faut garder à l'esprit qu'au cours du deuxième trimestre et des trimestres suivants, les ventes de publicité dans les deux domaines d'activité du groupe seront confrontées à des trimestres qui, l'année dernière, ont enregistré des tendances à la baisse en raison du début du conflit en Ukraine. Au cours des prochains mois, le groupe restera concentré sur un équilibre prudent entre l'efficacité, l'innovation, la numérisation et le contrôle des coûts de ses offres d'édition sur une base locale.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.