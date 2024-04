Mediaset est un groupe de médias organisé autour de 4 pôles d'activités : - exploitation de chaînes TV : détention, à fin 2017, de 3 chaînes généralistes (Canale 5, Italia 1 et Rete 4) et de 9 chaînes thématiques (Boing, Cartoonito, Iris, La 5, Mediaset Extra, Italia 2, Top Crime, TgCom 24 et R101 TV) en Italie. Le groupe est également présent en Espagne avec l'exploitation de 2 chaînes généralistes (Telecinco et Cuatro) et de 5 chaînes thématiques gratuits (Divinity, Factoria de Ficcion, Boing, Energy et Be Mad) ; - exploitation de stations radios ; - vente de droits audiovisuels ; - autres : activité de régie publicitaire, production audiovisuelle et cinématographique, commercialisation de produits dérivés, édition musicale, édition de sites Internet, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (75,8%), d'abonnements de télévision payante (16,2%), de droits audiovisuels (1,2%) et autres (6,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Italie (72,6%) et Espagne (27,4%).

Secteur Diffusion