Silvio Berlusconi passe une deuxième nuit à l'hôpital, ses amis sont optimistes

Le magnat milliardaire des médias, âgé de 86 ans, a été hospitalisé d'urgence mercredi, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant la fragilité de sa santé.

Il souffre d'un cancer du sang chronique depuis un certain temps et est en soins intensifs pour une infection pulmonaire, ont indiqué ses médecins jeudi.

Tajani, un allié de longue date du quadruple premier ministre, a déclaré à la télévision publique RAI qu'il avait parlé au médecin personnel de Berlusconi, Alberto Zangrillo, et que l'image semblait plus rassurante.

"(Zangrillo) m'a dit qu'il avait bien dormi, qu'il était en soins intensifs et qu'il réagissait positivement au traitement", a déclaré M. Tajani.

"Cela nous donne des raisons d'être optimistes. (Berlusconi) est un lion et il est physiquement fort. Nous voulons être optimistes.

Le parti de M. Berlusconi, Forza Italia, fait partie de la coalition de droite de la Première ministre Giorgia Meloni, bien qu'il ne joue pas un rôle direct dans son gouvernement.

Au sein de Forza Italia, "nous travaillons tous et nous suivons l'évolution de la maladie avec amitié et amour. J'espère qu'il pourra se rétablir le plus rapidement possible", a déclaré M. Tajani.

Meloni et le vice-premier ministre Matteo Salvini ont déclaré jeudi qu'ils avaient parlé à M. Berlusconi par téléphone.

Forza Italia a déclaré que M. Berlusconi avait également parlé à certains hauts responsables du parti.

"C'est le meilleur appel téléphonique que j'aurais pu recevoir", a déclaré M. Salvini, qui dirige le parti anti-immigration de la Ligue.