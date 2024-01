MFF Capital Investments Limited est une société d'investissement basée en Australie. L'activité principale de la société consiste à investir dans un minimum de 20 sociétés internationales ou australiennes cotées en bourse. L'objectif d'investissement de la société est de maximiser les rendements composés après impôts et ajustés au risque pour les actionnaires en identifiant et en investissant dans un minimum de 20 sociétés internationales et australiennes cotées en bourse, en mettant l'accent sur celles dont les caractéristiques commerciales sont jugées attrayantes, avec une décote par rapport à leur valeur intrinsèque estimée et en minimisant le risque de perte permanente de capital pour les actionnaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds