MFL India Limited est une société de transport et de logistique basée en Inde. La société dispose d'une flotte propre de transporteurs de cargaisons variées de haut volume/poids lourd ainsi que d'un portefeuille diversifié de services de transport comprenant des camions et des remorques de grande capacité. Son portefeuille logistique comprend la gestion du fret, le courtage de fret et l'intermodalité, qui sont fournis par son réseau national d'entreprises, et il comprend le transport maritime, aérien et terrestre. Les principales marchandises transportées sont les marchandises des magasins de détail, les motos / scooters à deux roues, les produits de consommation, les biens de consommation à rotation rapide (FMCG), les autres produits manufacturés et les produits d'épicerie.

Secteur Frêt aérien et logistique