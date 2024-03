MG International S.A. est le leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques. La société a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits : - produits de sécurité pour piscines privées : systèmes d'alarme de détection d'immersion (marques Aquasensor, Aqualarm et Sensor Espio), couvertures automatiques multifonction (AquaLife), robots nettoyeurs de piscine (Dolphin) et produits de traitement des eaux (Oxineo et Sysneo) ; - solutions de sécurisation des piscines publiques : systèmes de vision par ordinateur et de traitement d'images destinés à la prévention des noyades en piscines publiques (Poséidon). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (96,9%) et de services (3,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (95,2%), Europe (3,2%) et autres (1,6%).

Secteur Equipements et composants électriques