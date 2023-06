MGE Energy, Inc. : Morgan Stanley toujours à vendre sur le dossier

MGE Energy, Inc. (MGE) est une société holding de services publics. Les secteurs de la société comprennent les opérations de services publics d'électricité réglementés, les opérations de services publics de gaz réglementés, les opérations d'énergie non réglementées et les investissements de transmission. Le secteur des services publics de gaz réglementés est engagé dans la production, l'achat et la distribution d'électricité par le biais de Madison Gas and Electric Company (MGE). Le secteur des opérations de services publics de gaz réglementés est engagé dans l'achat et la distribution de gaz naturel par le biais de MGE. Le segment des opérations énergétiques non réglementées possède et loue la capacité de production électrique qui assiste MGE par le biais des filiales en propriété exclusive de MGE Energy, MGE Power Elm Road et MGE Power West Campus. Le segment des investissements dans le transport comprend l'investissement de la société dans American Transmission Company LLC, et ATC Holdco LLC. American Transmission Company LLC est engagée dans la fourniture de services de transmission électrique. ATC Holdco LLC, qui facilite le développement et les investissements en matière de transmission électrique en dehors de l'État.