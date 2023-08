MGI Tech Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de produits connexes tels que des instruments et des équipements, des réactifs et des consommables. La société est principalement engagée dans trois activités. Le secteur des séquenceurs de gènes comprend principalement le développement de séquenceurs de bureau de petite et moyenne taille et de séquenceurs de grande et très grande taille, ainsi que la mise en place d'une gamme complète de matrices de produits multi-modèles pour répondre aux besoins des utilisateurs dans différents scénarios d'application. L'activité d'automatisation des laboratoires comprend principalement le développement de systèmes automatisés de traitement des échantillons, de pipelines d'automatisation des laboratoires, de réactifs consommables pour le traitement des échantillons et d'autres produits d'automatisation des laboratoires. Les nouvelles activités comprennent principalement des solutions cytomiques, des robots à ultrasons à distance et des produits de technologie de l'information biologique (BIT).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés