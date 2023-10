L'étroitesse du marché du travail américain, l'expiration des contrats syndicaux et le coût élevé de la vie ont conduit à des négociations difficiles sur les augmentations de salaire et les avantages sociaux, déclenchant des grèves et des manifestations dans tous les secteurs d'activité.

Près de 309 700 travailleurs ont été impliqués dans des arrêts de travail et des grèves jusqu'au mois d'août de cette année, selon les données préliminaires du Bureau américain des statistiques du travail, ce qui fait que 2023 est en passe de devenir l'année la plus active en matière de grèves depuis 2019.

Voici quelques secteurs et entreprises qui ont été confrontés à des négociations difficiles en 2023 :

MÉDIA

Le 9 octobre, les membres de la Writers Guild of America (WGA) ont approuvé un nouveau contrat de trois ans avec les grands studios. Les scénaristes de cinéma et de télévision avaient débrayé en mai pour des questions de rémunération, de personnel et de paiements résiduels, entre autres. Ils ont repris le travail le 27 septembre après que les négociateurs soient parvenus à un accord de principe.

En juillet, le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a rejoint les scénaristes sur les piquets de grève et reste en grève. Les négociateurs des acteurs hollywoodiens en grève ont rencontré cette semaine des représentants des grands studios, des chaînes de télévision et des services de diffusion en continu et ont annoncé que les négociations reprendraient le 11 octobre.

AUTOMOBILE

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a étendu sa grève contre les trois constructeurs automobiles de Détroit - General Motors, Ford Motor et Chrysler - Stellantis. La grève coordonnée, qui a débuté après l'expiration des contrats précédents le 15 septembre, visait initialement trois usines d'assemblage dans le Michigan, l'Ohio et le Missouri.

Les travailleurs syndiqués de Mack Trucks, propriété du groupe Volvo, se sont mis en grève le 9 octobre après avoir rejeté à une écrasante majorité une proposition de contrat de cinq ans.

LIVRAISON DE COLIS

Les travailleurs syndiqués du syndicat Teamsters de United Parcel Service ont ratifié un nouveau contrat de cinq ans en août. Cet accord prévoit une augmentation des salaires, l'élimination d'un système salarial à deux vitesses pour les chauffeurs, un nouveau jour férié payé et la fin des heures supplémentaires forcées.

Les pilotes de FedEx ont été impliqués dans une impasse avec l'entreprise de livraison de colis sur les salaires et les pensions de retraite. Les pilotes ont rejeté un accord de principe en juillet et les négociations devraient reprendre.

COMPAGNIES AÉRIENNES ET ENTREPRISES AÉROSPATIALES

Les pilotes de plusieurs compagnies aériennes, dont American Airlines, Delta Airlines, United Airlines Holdings, Spirit Airlines et Jetblue Airways, ont négocié de nouveaux contrats de travail cette année.

Les membres de certains syndicats, comme la Southwest Airlines Pilots Association, ont voté en faveur d'une grève si un nouveau contrat n'est pas conclu.

Spirit AeroSystems a négocié un nouveau contrat pour mettre fin à une grève qui a entraîné un arrêt de travail d'une semaine dans son usine de Wichita, au Kansas.

FABRICATION

Le producteur d'acier américain Cleveland-Cliffs a conclu un accord de principe avec le syndicat des Métallurgistes unis sur une nouvelle convention collective de trois ans pour ses activités minières dans le Northshore.

U.S. Steel, qui étudie plusieurs propositions allant d'une acquisition partielle à un rachat total, est engagé dans un bras de fer avec le syndicat des Métallurgistes unis. Les travailleurs syndiqués de l'entreprise affirment qu'ils ont essentiellement le pouvoir d'opposer leur veto à toute transaction qu'ils n'approuvent pas.

CONSOMMATION ET COMMERCE DE DÉTAIL

Des milliers de travailleurs de Las Vegas tiendront un piquet de grève devant huit établissements de MGM Resorts et Caesars Entertainment jeudi. Les syndicats représentant les quelque 53 000 travailleurs de Las Vegas ont rencontré la semaine dernière MGM, Caesars et Wynn Resorts au sujet d'un nouveau contrat de cinq ans.

En septembre, les travailleurs de trois casinos de Détroit - MGM Grand Detroit, Hollywood at Greektown et MotorCity - ont voté en faveur de l'autorisation d'une grève dans les trois établissements si un nouvel accord contractuel n'était pas conclu. Le Detroit Casino Council (DCC), qui représente les travailleurs, pourrait lancer un appel à la grève dès la mi-octobre, date d'expiration des contrats.

Plus de 3 000 travailleurs de plus de 150 magasins Starbucks aux États-Unis ont fait grève en juin, à la suite d'allégations selon lesquelles l'entreprise avait interdit les décorations du Mois de la fierté dans certains de ses cafés.

Des milliers d'employés d'hôtels de la région de Los Angeles ont entamé une grève de trois jours en juillet pour obtenir de meilleurs salaires, avantages et conditions de travail. Les dirigeants syndicaux représentant les travailleurs ont menacé d'organiser d'autres débrayages.

SOINS DE SANTÉ

La coalition des syndicats de Kaiser Permanente a informé la société qu'une grève de suivi d'une semaine était possible à partir du 1er novembre, à moins qu'un accord ne soit conclu au préalable.

La semaine dernière, des dizaines de milliers d'infirmières et d'autres travailleurs du secteur de la santé de Kaiser Permanente ont organisé une grève de trois jours pour protester contre des problèmes de rémunération et de personnel.

Plus de 7 000 infirmières ont fait une grève de trois jours dans la ville de New York pour des questions de personnel et d'augmentation de salaire en janvier.

CANNABIS

Les syndicats représentant les travailleurs du secteur du cannabis ont également accru la pression sur les entreprises du secteur cette année.

Les travailleurs des dispensaires RISE de Green Thumb Industries dans la région de Chicago ont entamé une grève de 13 jours pour pratiques de travail déloyales (ULP) en avril, ce qui constitue la plus longue grève ULP chez un détaillant de cannabis dans l'histoire des États-Unis.

En juillet, les syndicats ont obtenu de nouveaux accords contractuels dans les dispensaires de cannabis de l'Illinois et du New Jersey, qui appartiennent à des opérateurs de plusieurs États.

ÉNERGIE

Les travailleurs syndiqués de la raffinerie Phillips 66 à Roxana, Illinois, ont ratifié un contrat avec le raffineur lors de négociations tardives, évitant ainsi une grève potentielle.

Le syndicat était en pourparlers avec le raffineur depuis l'été, lorsqu'il a rejeté une proposition de l'entreprise et a demandé des avantages supplémentaires pour les congés et les heures de vacances, ainsi qu'une rémunération, entre autres améliorations.