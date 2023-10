MGM Resorts International figure parmi les principaux exploitants mondiaux de casinos-hôtels. A fin 2021, le groupe détient 19 hôtels-casinos implantés aux Etats-Unis (17 ; enseignes Bellagio, MGM Grand Las Vegas, Mandalay Bay, The Mirage, Luxor, New York-New York, Excalibur, Park MGM, Aria, etc.) et en Chine (2 ; MGM Macau et MGM Cotai). En outre, le groupe détient 50% de CityCenter et 50% de Grand Victoria. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de casinos (55,4%) : 29 382 machines à sous et 1 936 tables de jeux exploitées à fin 2021 ; - hôtellerie (17,5%) : exploitation de 45 162 chambres (dont 43 159 aux Etats-Unis) ; - restauration (14,4%) ; - exploitation de sites de loisirs et de magasins (10,4%) ; - autres (2,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (87,5%) et Chine (12,5%).

Secteur Casinos et jeux