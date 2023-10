Les syndicats représentant environ 53 000 travailleurs de Las Vegas ont entamé mardi des séances de négociations cruciales avec les exploitants d'hôtels et de casinos après que leurs membres ont voté, fin septembre, l'autorisation d'une grève à l'échelle de la ville.

Le syndicat des cuisiniers et le syndicat des barmen représentent les travailleurs des établissements de la ville, notamment ceux exploités par MGM Resorts International, Caesars Entertainment et Wynn Resorts. Les travailleurs négocient un nouveau contrat de cinq ans pour augmenter les salaires et les avantages sociaux, alors que le tourisme à Las Vegas se remet de la baisse du nombre de visiteurs pendant la pandémie.

Les syndicats de Las Vegas sont parmi les plus puissants des États-Unis. Ils couvrent les travailleurs qui servent les tables, nettoient les chambres d'hôtel et préparent les repas. Leurs revendications reflètent des activités similaires dans les secteurs du transport maritime, du transport ferroviaire et de l'automobile, où les employés ont cherché à obtenir de meilleures compensations en raison de l'augmentation du coût de la vie, alors que le taux de chômage reste bas.

"Les entreprises ont la possibilité de faire ce qu'il faut et de conclure un contrat, mais si ce n'est pas le cas, il pourrait y avoir une grève à tout moment après cette date", a déclaré Ted Pappageorge, secrétaire-trésorier du syndicat des cuisiniers. "À tout moment après le 6 octobre, il pourrait y avoir une grève", a-t-il ajouté.

Plus de 3,3 millions de personnes ont visité Las Vegas en août 2023, soit une baisse de 7 % par rapport à la même période en 2019 avant la pandémie, selon les données de la Las Vegas Convention and Visitors Authority. Le prix moyen des chambres était de 158,47 $ en août, soit une augmentation de 31 % par rapport à la même période en 2019.

Les syndicats ont rencontré MGM Resorts mardi et devraient rencontrer Caesars mercredi et Wynn vendredi. M. Pappageorge a déclaré que les syndicats ont proposé les plus importantes augmentations de salaire jamais négociées dans leur histoire, une réduction de la charge de travail et des quotas de chambres pour les femmes de ménage, de meilleures protections de sécurité pour les travailleurs, entre autres.

Il a ajouté que les syndicats étaient en pourparlers depuis le mois d'avril et qu'ils n'avaient guère progressé.

Les casinos n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le contrat syndical de cinq ans conclu avec MGM, Caesars, Wynn et d'autres opérateurs de moindre envergure s'est achevé en mai 2023, avec une prolongation jusqu'au 15 septembre, selon le syndicat. Environ 95 % des travailleurs de l'hôtellerie ont voté le 26 septembre pour autoriser une grève dans 22 établissements du Strip de Las Vegas.

Les syndicats n'ont pas encore fixé de date limite pour la grève, selon un porte-parole. Ces dernières années, les syndicats des cuisiniers et des barmen et les sociétés de casinos et d'hôtels ont réussi à éviter la grève.

Les exploitants de casinos "ont déclaré lors de nos réunions que les processus de négociation sont à peu près là où ils pensaient être à l'heure actuelle et qu'ils espèrent parvenir à un accord en octobre", a déclaré Barry Jonas, analyste en actions chez Truist, dans une note.

MGM a déclaré que chaque augmentation de 1 % des salaires équivaudrait à environ 10 millions de dollars de coûts salariaux supplémentaires, selon M. Jonas. Il estime que cette hausse des salaires pourrait se traduire par un effet financier annuel de 40 à 60 millions de dollars pour Caesars et le double pour MGM.

MGM emploie environ 22 000 travailleurs représentés par les syndicats, tandis que Caesars en emploie 10 000, selon la note.