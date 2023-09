MGM Resorts a déclaré mercredi que ses hôtels et ses casinos avaient repris leurs activités normales, mais qu'elle s'efforçait de résoudre les problèmes de son hôtel et casino de luxe Excalibur à Las Vegas, plus d'une semaine après qu'une cyberattaque a perturbé ses systèmes.

Les clés numériques et l'enregistrement mobile dans les hôtels MGM n'étaient toutefois pas disponibles mercredi et la société a déclaré qu'elle remettait des clés physiques aux clients.

La société, qui gère plus de 30 hôtels et salles de jeux dans le monde, notamment à Macao et à Las Vegas, a été la cible d'un groupe de pirates informatiques nommé Scattered Spider, a rapporté Reuters, citant deux sources au fait de l'affaire. MGM n'a pas répondu aux demandes de commentaires sur l'identité des auteurs du piratage.

"Les clients d'Excalibur peuvent continuer à voir les caissiers du casino et les représentants des clients des machines à sous pendant que nous travaillons à la normalisation des opérations", a déclaré MGM dans un communiqué sur son site Web, en référence à sa propriété tentaculaire de Las Vegas qui possède un hôtel et un casino - l'un des plus grands des États-Unis.

Les messages postés sur les réseaux sociaux au cours de la semaine écoulée montraient des clients de l'hôtel faisant de longues files d'attente et des systèmes de jeu dysfonctionnels dans les établissements de Las Vegas.

"Nos systèmes de tickets d'entrée et de sortie pour les machines à sous sont de nouveau opérationnels et nos caissiers de casino et nos représentants du service clientèle pour les machines à sous sont heureux d'aider les clients qui pourraient rencontrer des problèmes intermittents", a déclaré l'hôtel. Les guichets automatiques fonctionnaient, mais il n'était pas possible d'obtenir des avances de fonds ou d'encaisser des chèques.

"Les indications de MGM confirmant les cyberattaques doivent être considérées comme des événements ponctuels, largement assurables, qui ne devraient pas avoir d'impact à long terme sur les entreprises", a déclaré le courtier Jefferies dans une note la semaine dernière. (Reportage de Priyamvada C à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Zeba Siddiqui ; Rédaction de Pooja Desai et Marguerita Choy)