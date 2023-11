MGO Global, Inc. est une société de portefeuille de marques de style de vie qui se concentre sur le commerce numérique direct au consommateur (DTC). La société opère par l'intermédiaire de sa filiale, MGOTEAM 1 LLC, qui conçoit, fabrique, concède sous licence, distribue, fait de la publicité et vend une gamme de produits sous la marque de la légende du football Lionel (Leo) Messi, The Messi Brand. La marque Messi est une marque de style de vie haut de gamme avec une touche sportive ; les produits sont principalement commercialisés et vendus sur le site de commerce électronique de la société, à l'adresse www.themessistore.com. La société opère à travers deux segments : The Messi Store et Stand Flagpoles. Le segment Messi Store propose une gamme de vêtements sportifs pour hommes, allant des t-shirts et sweat-shirts graphiques aux vestes matelassées bien coupées, en passant par les polos et les pantalons haute performance. Il propose également des peignoirs en peluche, des serviettes de plage graphiques, des tapis, des posters, des porte-clés et un portefeuille pour homme. Son segment Stand Flagpoles vend une gamme de mâts de pavillon résidentiels et de produits connexes directement aux consommateurs.

Secteur Publicité et marketing