MHC Plantations Bhd est une société basée en Malaisie, qui se consacre à la culture de palmiers à huile, à la détention d'investissements et à l'exploitation d'un hôtel. La société opère à travers trois segments : Plantation, huilerie et centrale électrique. Le segment Plantation est impliqué dans la culture de palmiers à huile. Le segment de l'usine est impliqué dans le broyage et la vente de produits à base de palmier à huile. La centrale électrique produit de l'électricité et vend des sous-produits de la biomasse. Les filiales de la société sont engagées dans la culture de palmiers à huile, l'exploitation de carrières, le broyage et la vente de produits de palmiers à huile, y compris l'huile de palme brute et le palmiste, la location d'un centre de collecte de régimes de fruits frais de palmiers à huile, la détention d'investissements, la production d'électricité et le développement immobilier. Ses filiales sont Champion Point Sdn. Bhd, Yew Lee Holdings Sdn. Berhad, Majuperak Plantation Sdn. Bhd, Anson Oil Industries Sdn. Bhd, Telok Anson Hotel Sdn. Berhad et Mah Hock Company Sendirian Berhad.

Secteur Pêche et agriculture