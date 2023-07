MIANYANG FULIN PRECISION MACHINING CO.,LTD. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de pièces et de composants de précision pour moteurs automobiles. Les principaux produits de la société comprennent des poussoirs hydrauliques, des poussoirs mécaniques, des tendeurs hydrauliques, des culbuteurs, des buses, des systèmes de soupapes variables pour moteur, des poussoirs de pompe à huile haute pression et des boîtiers pour systèmes d'injection directe dans le cylindre, des transmissions automatiques et des pièces et composants de précision d'injecteurs de carburant. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.