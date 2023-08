Michael Hill International Limited est une société basée en Australie, qui opère dans le secteur de la vente au détail de bijoux et des services connexes. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. La société propose divers produits et services dans différentes catégories, notamment les fiançailles et les mariages, les bijoux, les cadeaux et les collections. La catégorie "fiançailles et mariages" comprend les bagues de fiançailles, les bagues de promesse, les ensembles de mariage, les alliances pour femmes et les alliances pour hommes. Ses bijoux comprennent des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers et des pendentifs, des chaînes, des bijoux pour hommes, des montres, de l'argent sterling, de l'or jaune, de l'or blanc, de l'or rose, ainsi que des bijoux en diamants et des bijoux en pierres précieuses. Ses collections se composent de collections nuptiales et de collections de mode. Ses collections de mode comprennent Stardust, Celebrations, Everlight, Diamonds by the Carat et Serendipity. La société exploite environ 280 magasins en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.

Secteur Détaillant habillement et accessoires