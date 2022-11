Michelin : Barclays relève son objectif de cours

Barclays a réitéré lundi sa recommandation 'surpondérer' sur le titre Michelin, qu'il assortit toutefois d'un nouvel objectif de cours de 35 euros, contre 30 euros précédemment.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier indique avoir revu ses prévisions établies sur le manufacturier pour la période 2022/2025 suite à la publication de son chiffre d'affaires de troisième trimestre.



'En dépit d'une plus grande prudence en termes de volumes, nous sommes fermement convaincus que la dynamique au niveau des prix et de la capacité de faire croître les résultats à taux de change constants en 2023 sont mal prises en compte par le marché', explique l'analyste dans son étude.



