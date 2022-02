Michelin : BoA reste neutre, rehausse sa cible

Bank of America (BoA) maintient sa position 'neutre' sur Michelin avec un objectif de cours rehaussé de 130 à 144 euros, dans le sillage d'une estimation d'EBIT pour 2022 relevée d'environ 10% à 3,44 milliards d'euros pour le pneumaticien.



'Après les résultats de l'exercice 2021 et des propos tenus par le directeur financier, le message est clair : Michelin peut compenser l'inflation (substantielle) des coûts grâce à la tarification', souligne le broker.



BoA ajoute toutefois que si la prévision d'un EBIT supérieur à 3,2 milliards d'euros semble suffisante pour soutenir les estimations actuelles du consensus, celle de flux de trésorerie de plus de 1,2 milliard d'euros déçoit.



