Michelin : Goldman Sachs passe de 'neutre' à 'achat'

Goldman Sachs a relevé ce lundi son conseil sur Michelin de 'neutre à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 27 à 35 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 20%.



Dans une note de recherche, la banque d'affaires américaine fait remarquer que l'action du fabricant français de pneumatiques a sous-performé le secteur, tout comme ses concurrents Continental et Pirelli, depuis le début de l'année, un écart que l'analyste attribue aux perspectives prudentes communiquées par le manufacturier clermontois.



Mais après un premier trimestre qu'il attend difficile, Michelin devrait tirer parti, à compter du deuxième trimestre, d'un redressement de ses volumes, d'un effet favorable au niveau des prix et d'un reflux des coûts des matières premières et du transport, souligne la firme new-yorkaise.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.