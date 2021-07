Michelin : Invest Securities ajuste son objectif de cours

L'analyste estime que cette publication du 1er semestre 2021, dans un contexte de marché très particulier du fait des effets de base ' Covid 2020 ', a surpris favorablement, particulièrement la marge d'EBITA de SR1 et globalement l'accélération, comme annoncé lors de la publication T1, de l'effet mix/prix entre le 1er trimestre et le 2ème trimestre.



' Le groupe relève ses guidances mais avec tellement de clauses de prudences sur le S2 que nous avons hésité à relever nos estimations. Finalement nos CA sont inchangés mais nos EBITA sont relevés ce qui entraine une hausse de nos BNA 2021/23e de +8,6%/+9,9%/+3,7% ' indique le bureau d'analyses.



Invest Securities ajuste son objectif de cours à 125E (contre 119E) et conserve une opinion neutre ' au regard de la tension sur les multiples qui s'est allégée sans disparaître '.



