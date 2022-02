Michelin : Invest Securities rehausse son objectif de cours

Invest Securities réitère son opinion 'neutre' sur Michelin avec un biais négatif du fait de la surperformance récente du titre face à l'Eurostoxx (+15,5% sur trois mois), mais rehausse légèrement son objectif de cours de 125 à 131 euros.



Le bureau d'études remonte légèrement ses BNA 2022-24 après une publication annuelle 2021 'globalement en ligne avec les attentes du consensus avec en synthèse une performance meilleure que prévu en SR1 mais une déception sur SR3 (spécialités) sur la marge d'EBITA'.



'Nous comprenons que 2022 sera émaillé de vents contraires au rang desquels les hausses de coûts matières, le rattrapage des Capex et un pilotage des prix de ventes 'à vue' qui entraine des guidances prudentes sur la croissance, les marges et le FCF', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.