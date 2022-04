Michelin : Invest Securities réitère son opinion

L'analyste estime que la publication du 1er trimestre 2022 a été en ligne, même légèrement meilleure que les attentes du consensus, marquée par un très fort effet prix/mix (+13,5%).



' Le CA publié T1 2022 est de 6 481mE en croissance de +19% vs 6 338mE att. En dépit d'un exercice 2022 émaillé de vents contraires au rang desquels les hausses de coûts matières, le rattrapage des Capex, un pilotage des prix de ventes ' à vue ' et en supposant que les ' effets systémiques ' sur les volumes nés de la guerre en Ukraine ne s'accélèrent pas, le groupe maintient ses guidances 2022 telle que présentées à la publication 2021 ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyse abaisse son objectif de cours à 121E (contre 131E) et réitère son opinion neutre sur la valeur.



