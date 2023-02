Michelin : Invest Securities remonte sa cible

Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Michelin avec un objectif de cours remonté de 24 à 30 euros, malgré la confirmation, lors de la publication annuelle, des impacts inflationnistes sur le BFR avec un FCF 2022 négatif de -180 millions d'euros.



'C'est le seul point négatif et sans doute temporaire de cette publication qui est ressortie en tous points en ligne, parfois au-dessus (dividende de 1,25 euro, +11%) des attentes après un quatrième trimestre plus solide notamment dans le segment SR3', souligne-t-il.



'Les guidances affichées peuvent paraître prudentes, mais manquent de visibilité sur 2023, compte tenu du contexte toujours instable', poursuit-il, laissant ses BNA 2022/23/24 quasiment inchangés et jugeant les multiples 'toujours raisonnables'.



