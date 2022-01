Michelin : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Michelin, avec un objectif de cours relevé de 160 à 175 euros, après avoir rehaussé légèrement ses estimations pour le pneumaticien sur 2021 et adopté une approche encore plus optimiste sur 2022.



'En effet, nous estimons que le momentum devrait rester très solide dans les prochaines semaines (publication des volumes de décembre mi-janvier, résultats annuels le 14/02) et propice à des révisions en hausse du consensus', explique l'analyste.



'Malgré un parcours boursier très solide en 2021 (+37%), cette trajectoire financière ne nous semble pas encore pleinement valorisée et plaide pour une poursuite du rerating du titre (PE 2022 de seulement 11,2 fois, VE/EBITDA de 4,5 fois)', poursuit-il.



