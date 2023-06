Michelin : Stifel réitère son conseil après le rachat de FCG

L'IDI et Andera Partners ont annoncé la cession de Flex Composite Group (FCG), une entreprise de matériaux de haute technologie, à Michelin pour une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros.



Suite à cette annonce, l'analyste confirme son conseil à conserver avec un objectif de cours de 32 E.



' L'opération devrait permettre d'accroître le bénéfice par action (et la trésorerie) dès la première année. Cette acquisition devrait renforcer le profil de croissance de Michelin mais le prix est élevé (l'opération serait évaluée à environ 2,9 fois les ventes de 2024e) ' indique Stifel.



' Il faut y voir la première d'une série d'acquisitions puisque le directeur financier a récemment déclaré que Michelin pourrait consacrer jusqu'à 10 milliards d'euros aux fusions et acquisitions ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.