Michelin : UBS confirme son objectif de cours

L'analyste souligne l'amélioration des ventes au premier trimestre et la confirmation des prévisions pour l'exercice 22.

Suite à cette publication, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 170 E.



' Les ventes du 1er trimestre ont confirmé la capacité de Michelin à compenser les pressions inflationnistes ' indique le bureau d'analyses.



Les ventes s'établissent à 6 481 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en croissance de 19,0 % par rapport à 2021.



Michelin maintient sa guidance avec un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros.



