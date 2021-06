Michelin : RBC Capital Markets relève son objectif

RBC Capital Markets a relevé jeudi son objectif de cours sur Michelin, porté de 133 à 138 euros, en raison de prévisions plus optimistes concernant les volumes de pneus pour les camions.



Après s'être entretenue avec le manufacturier clermontois, la banque d'investissement canadienne dit désormais s'attendre à une normalisation du marché des pneumatiques - c'est-à-dire à un retour aux niveaux de 2019 - dès l'exercice 2022.



'Nous reconnaissons que notre objectif de cours n'offre pas un grand potentiel de hausse, mais si Michelin parvient à se développer avec succès ses activités non-pneumatiques, alors le titre pourrait se revaloriser bien au-delà de ce qu'implique notre méthodologie', précise RBC, qui continue d'afficher une opinion 'surpeformance' sur le titre.



