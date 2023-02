Alpine recrute chez Ferrari son directeur de l'ingénierie

Paris (awp/afp) - Alpine, la marque sportive du groupe Renault, a annoncé mardi avoir recruté le directeur de l'ingénierie de Ferrari, le Français Philippe Krief, pour accélérer sur le marché premium.

La marque française compte sur lui pour superviser l'explosion de sa gamme, avec cinq modèles électriques d'ici 2026, dont un SUV et des berlines.

Philippe Krief va ainsi devenir début mars directeur de l'ingénierie et de la performance produit Alpine, ainsi que directeur général d'Alpine Cars.

"Philippe Krief mettra toute son expérience acquise durant sa carrière au profit de la stratégie Alpine, alors que la marque a annoncé un plan produit sans précédent pour les années à venir", a indiqué Alpine dans un communiqué.

Passé par Michelin, Fiat et Alfa Romeo, où il a développé la berline Giulia et le SUV Stelvio, Philippe Krief était depuis 2016 le directeur technique de Ferrari.

La marque au cheval cabré, en pleine électrification, avait nommé début janvier un nouveau chef de la R&D venu de l'électronique, et M. Krief était devenu son adjoint.

Avec Alpine, Renault se relance dans une énième conquête du marché premium, où le groupe s'est souvent cassé les dents.

La petite marque dieppoise, qui n'a vendu que 3.500 unités de sa petite A110 en 2022, pourrait s'étendre en Amérique du Nord et en Asie et vise une croissance de 40% par an.

Alpine voudrait aussi jouer la gagne en 2025 ou 2026 dans le championnat de Formule 1, qui lui a apporté sa notoriété mondiale.

Philippe Krief intègre le comité de direction d'Alpine, sous la houlette du patron de la marque Laurent Rossi.

