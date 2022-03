Après deux ans de crise sanitaire, le guide Michelin a la bougeotte

PARIS, 22 mars (Reuters) - Michelin a dévoilé mardi le toujours très attendu palmarès français de ses restaurants étoilés, non pas à Paris mais à Cognac (Charente), le guide star de la profession ayant des envies d'escapade après deux années de confinements à cause du coronavirus.

"Nous voulions aller à la rencontre des territoires, et donc des terroirs qui font la richesse de notre identité culinaire nationale", a dit à Reuters le directeur international des guides Michelin.

"Je n'ai qu'un souhait, c'est que ce premier mouvement en région soit suivi d'autres dans les prochaines années", a ajouté Gwendal Poullennec.

Environ 80% des restaurants arborant une, deux ou trois étoiles sont situés hors de région parisienne, a-t-il souligné.

L'édition 2022 du célèbre livre rouge gastronomique a consacré en tout 627 établissements, onze de moins qu'en 2021.

Deux restaurants ont fait leur entrée dans le cercle prestigieux des trois Étoiles Michelin: La Villa Madie à Cassis et Plénitude-Cheval Blanc, propriété du groupe LVMH, à Paris.

Mais l'année passée a encore été meurtrière pour le secteur. La moitié des restaurants ayant perdu le prestigieux macaron - une cinquantaine - doivent cette situation à une fermeture ou au décès de leur chef des suites du COVID-19.

Comme en 2020, les restaurants sont restés porte close de longs mois l'an dernier encore à cause de la pandémie, et la réouverture a été encadrée par des règles sanitaires très strictes. Pour cette raison, la sélection 2022 est publiée deux mois plus tard que d'habitude.

Le guide créé en 1900 est aussi présent hors de France, en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, avec en tout plus de 3.000 tables étoilées à travers le monde.

Il a été rattrapé au début du mois par l'actualité internationale puisqu'après l'invasion russe de l'Ukraine, le guide a annoncé l'arrêt de ses recommandations de restaurants en Russie moins de six mois après le lancement de sa première édition moscovite.

"Compte tenu de la gravité de la crise actuelle (...) nous avons fait le choix de ne pas promouvoir la destination Moscou. Il n'y aura donc pas de mise à jour de la sélection Moscou cette année et les projets de développement du Guide Michelin en Russie sont, pour l'heure, gelés", a expliqué la direction du guide dans un communiqué. "Ces décisions ne remettent en rien en cause le talent des chefs et des équipes des 69 restaurants distingués en octobre dernier". (Gilles Guillaume et Mimosa Spencer, édité par Jean-Michel Bélot)