La valeur du jour à Paris - Michelin déçoit sur le cash flow libre et présente des perspectives prudentes

Si Michelin a réduit ses pertes par rapport au début de séance, le titre cède encore 0,15% à 29,38 euros, se classant parmi les rares baisses de l’indice CAC 40. Le fabricant de pneumatiques a dévoilé hier soir un cash-flow libre structurel inférieur à ses objectifs et des objectifs 2023 qualifiés de prudents par les analystes. En conséquence, plusieurs d’entre-deux s’attendent à une légère révision à la baisse du consensus de résultat opérationnel pour cette année.



Le cash-flow libre structurel est ressorti à 378 millions d'euros en 2022, à comparer avec 1,79 milliard d'euros en 2021. Le fabricant de pneumatiques avait abaissé fin octobre sa prévision de cash-flow libre structurel, qui était attendu à 0,7 milliard d'euros.



Michelin précise que le cash-flow libre structurel " a été affecté ponctuellement par l'inflation " à hauteur de 500 millions d'euros. Il a aussi été " pénalisé d'environ 300 millions d'euros par une baisse des achats et des ventes de décembre supérieures aux prévisions, ce montant est décalé au premier trimestre 2023 ".



Michelin vise par ailleurs en 2023 un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros à taux de change constants.



Le reste de la publication était conforme aux attentes. Le résultat opérationnel des secteurs de du fabricant de pneumatiques s'est élevé à 3,4 milliards d'euros, soit 11,9 % du chiffre d'affaires, contre respectivement 2,97 milliards d'euros et 12,5% sur l'exercice précédent. Les ventes de Michelin ont augmenté de 20,2% en 2022 pour s'établir à 28,6 milliards d'euros, " portées par une politique de prix rigoureuse et la croissance rapide des activités Hors-Pneu ".



UBS ne prévoit que des changements limités du consensus pour l'exercice 2023, tant pour l'Ebit que pour le cash-flow libre structurel.



Invest Securities voit le cash flow libre négatif comme " le seul point négatif et sans doute temporaire " d'une publication " ressortie en tous points en ligne avec les attentes et parfois supérieures ". Le broker estime que les perspectives affichées " peuvent paraître prudentes " mais qu'elles manquent de visibilité sur 2023, " compte tenu du contexte toujours instable. "



Deutsche Bank juge que le free cash flow décevant " ne devrait pas être une surprise majeure après l'avertissement de Continental sur la trésorerie ". Eu égard aux perspectives 2023, le broker estime que le groupe possède " un matelas de sécurité de taille raisonnable, tant pour les volumes que pour l'inflation ", qui devrait " créer la surprise à la hausse si l'environnement ne se détériore pas de façon notable à partir de maintenant ". DB souligne que le positionnement de la marque " permet une gestion ferme des prix " et " ne devrait pas subir l'impact de la préférences des consommateurs pour des produits moins chers ou de la baisse de la demande dans le contexte d'une récession imminente ".



Jefferies affirme pour sa part que l'estimation présentée comme " prudente " des bénéfices est en fait un " plancher " et prévoit une baisse à un chiffre par rapport au consensus actuel sur l'Ebit de 3,3 milliards d'euros avec " un effet négatif du taux de change d'environ 100 millions d'euros ".



Un dividende de 1,25 euro par action sera proposé à l'Assemblée générale de mai 2023.