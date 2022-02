Michelin accuse la plus forte baisse du CAC 40, avec un repli de 2,21% à 141,55 euros par action. Les investisseurs semblent manifester leur déception du fait des guidances 2022 un tantinet prudentes dévoilées par le fabricant de pneumatiques. Invest Securities résume que « 2022 sera émaillé de vents contraires au rang desquels les hausses de coûts matières premières, le rattrapage des Capex et un pilotage des prix de ventes ‘à vue’ ».



Pour 2022, Michelin vise un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 3,2 milliards d'euros à parités constantes et un cash flow libre structurel supérieur à 1,2 milliard d'euros. Ces objectifs s'entendent " hors nouvel effet systémique lié au Covid-19 ".



Le consensus fourni par Michelin visait plutôt un résultat opérationnel des secteurs de 3,32 milliards d'euros et un cash flow libre de 1,64 milliard d'euros.



Du côté de ses projections de marché pour 2022, dans un contexte qui reste encore très perturbé, Michelin estime que les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une évolution comprise entre 0 % et + 4 % sur l'année, les marchés Poids lourd une croissance entre 1 % et 5 % et les marchés des Activités de spécialités une hausse comprise entre 6 % et 10 %.



En parallèle de ses perspectives, Michelin a levé le voile sur ses résultats 2021. Le fabricant de pneumatiques a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros (contre 625 millions d'euros en 2020), un résultat opérationnel des secteurs de 2,97 milliards d'euros (contre 1,88 milliard d'euros), duquel il découle une marge de 12,5% (contre 9,2%). Quant aux ventes annuelles de Michelin, elles s'élèvent à 23,8 milliards d'euros, contre 20,47 milliards d'euros en 2020.



Le consensus compilé par la société escomptait un chiffre d'affaires de 23,2 milliards d'euros, un résultat opérationnel des secteurs de 2,96 milliards d'euros, soit une marge idoine de 12,8%, et un bénéfice net de 1,92 milliard d'euros.



" Michelin a réalisé en 2021 de très bons résultats dans des conditions extrêmement difficiles (…) ", a déclaré Florent Menegaux, le Président. " Avec ces résultats, notre groupe démontre une nouvelle fois sa solidité et sa résilience ", a-t-il ajouté.



Compte tenu de ses performances, Michelin proposera le versement d'un dividende de 4,50 euros par action au titre de l'exercice 2021, contre 2,30 euros en 2020. Le consensus tablait sur 4,65 euros par action.



Du côté des analystes, Invest Securities a relevé son objectif de cours de 125 à 131 euros sur le titre Michelin, tout en maintenant son opinion Neutre. De leur côté, Deutsche Bank (objectif : 170 euros), UBS (objectif : 170 euros) et Jefferies (objectif : 162 euros) ont réitéré leur recommandation d'Achat.