Les actions européennes réduisent un peu leurs pertes de la semaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes progressent en début de séance vendredi mais n'effacent qu'une petite partie des pertes subies sur l'ensemble de la semaine face au double risque de l'inflation et de la récession.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,29% à 5.903,03 points vers 07h30 GMT après un bref passage dans le rouge et à Francfort, le Dax avance de 0,5% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 abandonne 0,14%, pénalisé par la baisse du marché pétrolier.

L'indice FTSEurofirst 300 est pratiquement inchangé mais l'EuroStoxx 50 est en hausse de 0,37%, et le Stoxx 600 de 0,37%.

Ce dernier accuse pour l'instant une baisse de 4,38% sur l'ensemble de la semaine et le CAC 40 un repli de 4,67%, le resserrement des politiques monétaires américaine, britannique et suisse ayant ravivé les craintes d'une dégradation rapide et marquée de la conjoncture économique mondiale.

Jeudi, Wall Street a fini en forte baisse, le Standard & Poor's 500 chutant de 3,25% et le Nasdaq Composite de 4,08%; les contrats à terme suggèrent pour l'instant un rebond de plus de 0,6% des marchés américains.

La dernière des grandes banques centrales réunies cette semaine, la Banque du Japon a sans surprise laissé ses taux d'intérêt inchangés, mais elle a souligné la nécessité de surveiller attentivement l'évolution des marchés financiers, dans un contexte de faiblesse historique du yen.

Sur le marché obligataire européen, les rendements italiens, après leur flambée du début de semaine, reculent en réaction aux déclarations de Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), sur le mécanisme de prévention de fragmentation que prépare l'institution.

Côté actions, le secteur européen des transports et des loisirs affiche la meilleure performance du début du séance avec un gain de 1,61%, profitant de la baisse des cours du pétrole.

À l'opposé, le compartiment des matières premières et celui de l'énergie cèdent respectivement 0,01% et 1,67%.

La plus forte hausse du Stoxx 600 est pour le fabricant de pneus Nokian Tyres, qui gagne 8,07% après avoir relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel. Dans son sillage, Michelin s'adjuge 2,28% en tête du CAC 40.

