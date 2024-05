Compagnie Générale des Etablissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BFGoodrich, Kleber, Uniroyal et Taurus. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente et distribution de pneumatiques (75,2%) : destinés aux véhicules légers (67,3% du CA) et aux poids lourds (32,7%). Le groupe propose également des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports ; - autres (24,8%) : vente de pneumatiques de spécialités destinés aux engins agricoles et de génie civil, aux deux-roues et aux avions. En outre, Michelin propose des offres pour accompagner les voyages et les déplacements (cartes routières et guides gastronomiques et touristiques, ViaMichelin, Tablet, Robert Parker), et développe des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,8%), Europe (26,1%), Amérique du Nord (39,2%) et autres (25,9%).

Secteur Pneumatiques