MICHELIN : Barclays relève sa cible avant les résultats semestriels

Barclays a relevé son objectif de cours de 145 à 150 euros sur le titre Michelin, tout en maintenant sa recommandation Surpondérer. Le broker anticipe une solide performance du fabricant de pneumatiques au premier semestre 2021, avec un résultat opérationnel de 1,32 milliard d’euros et un free cash flow de 340 millions d’euros, grâce à une stricte discipline tarifaire et à une reprise plus rapide des volumes de remplacement. In fine, l’analyste pense que la guidance annuelle ( jugée prudente) sera probablement revue à la hausse.