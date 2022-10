(données Michelin).

Boulogne-Billancourt - 05 octobre 2022

Media Day 2022 : Michelin présente les mutations des marchés

du pneumatique et la transformation de ses usines

Michelin a choisi son site industriel de Cuneo, en Italie, la plus grande usine de pneus tourisme en Europe de l'Ouest, et l'une des plus modernes, pour organiser l'édition 2022 de son Media Day, consacré à deux transformations stratégiques pour le Groupe :

la mutation des marchés du pneumatique face aux nouveaux besoins des automobilistes et au dérèglement climatique ;

la transformation de ses sites de production face aux nouveaux défis environnementaux, technologiques et humains.

A cette occasion, Michelin présente, en première mondiale, deux pneumatiques homologués pour la route, à fort taux de matériaux durables.

Des marchés engagés dans une évolution sans précédent

Les marchés automobiles connaissent depuis quelques années une profonde mutation. En 30 ans, les usages et les besoins des consommateurs ont en effet beaucoup évolué. Les caractéristiques des véhicules, toujours plus lourds, plus confortables et plus sûrs, l'autopartage ou encore le développement du leasing en sont des marqueurs visibles. Par ailleurs, le dérèglement climatique et les contraintes environnementales de plus en plus fortes ont également un impact majeur sur ces marchés.

Dans ce contexte, Michelin présente les grandes tendances du marché des pneumatiques :

1- La taille des pneumatiques augmente, conséquence de l'alourdissement des véhicules. Cette tendance a une incidence directe sur la consommation et les émissions de CO2, à l'heure du changement climatique et de la raréfaction des ressources. A ce paradoxe, Michelin répond par la technologie. La réduction de la résistance au roulement de ses produits a permis par exemple d'économiser 3,4 milliards de litres de carburant sur la durée de vie des pneumatiques en 2021, évitant ainsi 8,7 millions de tonnes de CO2 par rapport à 2010. Michelin va poursuivre ses efforts d'ici à 2030, en améliorant encore cette efficacité énergétique de 10%

2- Le pneu toutes saisons se développe fortement : longtemps boudé par les automobilistes en Europe, le pneu toutes saisons connaît depuis quelques années un succès commercial remarquable sur le continent (multiplication des ventes par trois), en raison des avancées technologiques développées par Michelin.

Cette réussite a été soutenue par plusieurs autres facteurs :