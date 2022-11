Michelin CGDE : 40 domaines vinicoles parmi les plus prestigieux au monde, récompensés du Robert Parker Green Emblem pour leur engagement en faveur d'une industrie plus durable

EXPÉRIENCES

Littorai Wines

Raen Winery (nouveau)

Ridge Vineyards

Spottswoode Estate

Tablas Creek (nouveau)

À propos de Robert Parker Wine Advocate

Robert Parker Wine Advocate est le premier site internet indépendant dédié aux consommateurs de vin. Il dispose d'une base de données contenant plus de 450 000 fiches de dégustation, évaluations et critiques rédigées par des critiques professionnels du monde entier. Grâce à son système de notation sur 100 points et à sa couverture des principales régions vinicoles du monde, Robert Parker Wine Advocate (une entreprise du Groupe MICHELIN) est depuis plus de 40 ans le leader mondial et le guide indépendant des consommateurs de bon vin. Dirigé depuis 2022 par le rédacteur en chef Joe Czerwinski, Robert Parker Wine Advocate se compose d'une équipe internationale de 10 critiques expérimentés. Ces derniers mettent en lumière les meilleurs vins au monde ainsi que les incroyables terroirs vinicoles et toute leur diversité, sans oublier des artisans d'exception et des traditions séculaires.

Pour plus d'informations, consultez www.RobertParker.com

A propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 177 pays, emploie 124 760 personnes et exploite 68 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 173 millions de pneus en 2021. (www.michelin.com).

SERVICE DE PRESSE DU GROUPE MICHELIN

+33 (0) 1 45 66 22 22

7J/7J

www.michelin.com

@MichelinPress