Michelin CGDE : CrossClimate 2, la nouvelle génération de pneumatiques 4 saisons

« Depuis le lancement de la gamme par Michelin, le marché du segment 4 saisons en Europe en est sorti profondément transformé. Il a depuis progressé de plus de 19 % par an 8 et a été le seul à continuer à croître pendant la pandémie 9 . Il devrait encore continuer à progresser de plus de 16 % par an au cours des cinq prochaines années 10 . Plus sûr, plus endurant, plus économe, le pneu MICHELIN CrossClimate 2 est une nouvelle illustration de la stratégie Tout Durable du Groupe. » Scott Clark, Directeur Business, Automobile, Motorsport - Membre du Comité Exécutif du Groupe.

Tous les pneumatiques de la gamme MICHELIN CrossClimate 2 sont fabriqués dans sept usines européennes et notamment en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.

1Tests de freinage sur sol sec, février 2021, mené par le service produit TUV SUV à la demande de Michelin, entre 100 et 0 km/h, sur un véhicule VW Golf 7 équipé en dimension 205/55 R16 94V XL comparant le pneu MICHELIN CROSSCLIMATE 2 (100%) versus MICHELIN CROSSCLIMATE + (96,2%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (98,1%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (92,4%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (89,9%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (89,4%).

2Tests de freinage sur sol mouillé, menés par le Service produit TÜV SÜV à la demande de Michelin, entre 80 et 20km/h, Octobre 2020 - Avril 2021 (« usé » signifie usé sur machine (rabotage) à hauteur des témoins d'usure selon le règlement européen sur les témoins d'usure ECE R30r03f), en dimension 205/55 R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100%-usé : 100%) versus MICHELIN CrossClimate + (neuf : 98,2% - usé : 101,1%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 103,2% - usé : 99,5%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 94,9% - usé : 96,1%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf : 95% - usé : 93,5%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 96,7% - usé : 89%). Les résultats actuels peuvent varier selon la route et les conditions météorologiques.

3Tests de freinage sur neige, menés par le service produit TÜV SÜV à la demande de Michelin, entre 30 et 10 km/h, Février 2021 (neuf et usé à 2mm par rabotage), en dimension 205/55 R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (neuf : 100%-usé : 100%) versus MICHELIN CrossClimate + (neuf : 95%-usé : 88,1%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 92,4% - usé : 70,9%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf : 99,5% - usé : 96,4%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf : 97,6% - usé : 94,1%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 81,9% - usé : 77,0%). Les résultats actuels peuvent varier selon la route et les conditions météorologiques.

4Tests de motricité sur neige, menés par le Service Produit TÜV SÜD à la demande de Michelin, Février 2021 (usé à 2mm par rabotage), en dimension 205/55 R16 94V XL comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (new : 100% - worn : 100%) versus MICHELIN CrossClimate + (neuf : 95,1% - usé : 87,5%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (neuf : 84,6% - usé : 65,2%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (neuf: 95,6% - usé : 91,9%) ; GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (neuf : 94,6% - usé : 90,6%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (neuf : 72,0% - usé : 54,2%).

5Test de longévité mené par DEKRA TEST CENTER, à la demande de Michelin, Décembre 2020, en dimension 205/55 R16 94V XL sur un véhicule VW Golf 7 comparant le pneu MICHELIN CrossClimate 2 (100%) ; CONTINENTAL AllSeasonContact (100,8%) and GOODYEAR Vector 4 seasons Gen-3 (108,4%) ; BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (69,7%) ; PIRELLI Cinturato All Season Plus (96,9%). Test de longévité représentatif d'un usage réel moyen (test Michelin D50) sur un parcours de 14 460 km, puis estimé jusqu'à 1,6 mm.

6Tests de résistance au roulement sur machine réalisés par Applus Idiada, à la demande de Michelin, en Août 2020, en dimension 205/55 R16 94V XL, comparant le pneu MICHELIN CROISSCLIMATE 2 (7,30kg/t) versus MICHELIN CROSSCLIMATE + (8,20lg/t). Une conduite éco-responsable repose notamment sur les habitudes de conduite, le véhicule et la pression pneumatique.

