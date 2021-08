Michelin CGDE : E-Prix de Berlin 2021

Mais, au terme de la 15ème course de la saison, c'est finalement Nyck de Vries et Mercedes EQ Formula E Team qui ont été titrés. Des championnats glanés au terme d'une course de haute intensité remportée par Norman Nato (Rokit Venturi Racing), devant Oliver Rowland (Nissan e.dams) et Stoffel Vandoorne (Mercedes EQ Formula E Team).

Les deux dernières manches du Championnat ABB FIA Formula E viennent de se dérouler sur l'aéroport historique de Tempelhof, à Berlin (Allemagne). Après un premier E-Prix remporté le samedi par Lucas Di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler), devant Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) et Mitch Evans (Jaguar Racing), quatorze pilotes et six écuries pouvaient, mathématiquement, encore prétendre aux titre Pilotes et Constructeurs !

Le MICHELIN Pilot Sport EV représente la troisième génération de pneumatique spécifiquement dédiée à la Formula E. C'est le seul pneu de compétition de 18 pouces à être utilisé dans un championnat « monoplace » de niveau mondial. Ressemblant à un pneu de série grâce à sa bande de roulement entaillée, il est le seul à pouvoir assurer performances et sécurité sur sols sec ou mouillé. Sa conception lui permet de fournir les mêmes performances du début à la fin de la course. Ces caractéristiques s'inscrivent à la fois dans la démarche écologique de Michelin, qui fabrique, transporte et recycle moins de pneus que dans n'importe quel autre championnat FIA, mais aussi dans un esprit de transfert de technologie, les données recueillies en course pouvant ensuite être utilisées par Michelin pour développer ses futurs pneus de grande série.

A Berlin, sur une piste que nous connaissons bien pour son abrasivité et le caractère agressif de sa surface en béton strié, nous nous attendions à des températures plus élevées que l'année dernière. Cela n'a finalement pas été le cas grâce au léger vent qui s'est levé. Mais, comme toujours, les pneumatiques que nous avons fourni à nos partenaires leur ont permis de se livrer bataille avec la même intensité jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'est ce que nous retiendrons en premier lieu de cette saison. »

MOTORSPORT

La FIA s'appuie sur l'expertise digitale de Michelin dans le contrôle des

pressions

La solution connectée Michelin Track Connect pour la Formula E permet de vérifier de façon automatique et fiable la pression des pneumatiques, à froid comme à chaud, durant les journées de course. Destinée à répondre aux demandes de la FIA, qui l'a inscrite au règlement du championnat au début de la saison 2019- 2020, elle comble également les attentes des écuries et du promoteur du championnat. La solution connectée Michelin Track Connect pour la Formula E utilise un capteur conçu et développé par Michelin, qui est inséré dans un conteneur spécifique à l'intérieur du MICHELIN Pilot Sport EV. Ce capteur envoie au récepteur des informations cryptées auxquelles Michelin et la FIA ont accès, préservant la confidentialité des données et permettant à la FIA de vérifier les pressions minimales requises. Cela procure un gain de temps et une tranquillité d'esprit pour les équipes, et facilite la fluidité d'exécution du planning de course.

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont- Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).

SERVICE DE PRESSE DU GROUPE MICHELIN

+33 (0) 1 45 66 22 22

7J/7J

www.michelin.com

@MichelinPress

27 cours de l'Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt