Michelin CGDE : Formula-E 2021/2022 – Mexico City – Les pneus MICHELIN Pilot Sport EV brillent

MOTORSPORT

En comparaison de l'édition 2020, sur le même circuit, les ingénieurs de Michelin Motorsport ont constaté une amélioration du temps au tour de plus d'une seconde concernant le temps de la pole position, mais aussi une augmentation de plus d'un km/h de vitesse moyenne sur le tour le plus rapide en course. Un gain de performance lié au travail effectué par les écuries sur leurs voitures, mais aussi à la capacité des MICHELIN Pilot Sport EV à répondre à toutes les exigences de ces monoplaces électriques en constante progression.

Le 6ème E-prix du Mexique a été remporté par Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche Formula E Team), devant son coéquipier André Lotterer. La troisième place revient à Jean-Eric Vergne, sur DS TECHEETAH.

Les deux prochaines courses auront lieu le même week-end, les 9 et 10 avril prochains à Rome (Italie).

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont- Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie 123 600 personnes et exploite 71 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 170 millions de pneus en 2020. (www.michelin.com).

SERVICE DE PRESSE DU GROUPE MICHELIN

+33 (0) 1 45 66 22 22

7J/7J

www.michelin.com

@MichelinPress

27 cours de l'Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt