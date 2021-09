Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2021 – Croatie – Trois nouveaux restaurants Etoilés

La Croatie est une destination particulièrement intéressante qui permet aux voyageurs et aux gourmets de vivre des expériences gastronomiques authentiques et variées. Le pays offre aux chefs des produits locaux de grande qualité, qui les poussent à se dépasser jour après jour. » déclare Gwendal Poullennec, directeur international des Guides MICHELIN « Ces derniers mois ont été difficiles pour le pays, avec la crise sanitaire mais aussi le séisme qui l'a meurtri. Malgré ces épreuves dramatiques, la scène culinaire croate grandit, en particulier sur la côte et dans la capitale. Nos inspecteurs ont pu découvrir des professionnels passionnés et engagés pour leur terroir. »

Zagreb - Izakaya by Time - pour voyager avec sa cuisine asiatique et fusion

Nebo : une fois passées les portes du magnifique et moderne hôtel Hilton Casabella de Rijeka, montez au cinquième étage pour découvrir le restaurant Nebo avec son bar à cocktail, surplombant la ville d'Opatija et la côte Istrienne. Vous y découvrirez un coucher de soleil incroyable mais également un service soigné qui vous accompagnera dans la découverte de la cuisine précise et authentique du jeune chef Deni Sdroc, déjà connu de la région.

GUIDE MICHELIN

Cette édition 2021 du Guide MICHELIN Croatie intègre une nouvelle distinction : l'Etoile Verte MICHELIN. Révélée en janvier 2020 dans l'édition française du Guide, l'Etoile Verte MICHELIN valorise les restaurants particulièrement engagés pour une gastronomie plus durable et soucieuse de son environnement.

Grâce à la grande richesse des produits locaux croates, les chefs peuvent éviter d'utiliser des matières premières lointaines, et ainsi valoriser quotidiennement leur territoire. Représentatif de cette dynamique globale, le restaurant Zinfandel's reçoit cette année l'Etoile Verte MICHELIN, pour son engagement inspirant en faveur d'une gastronomie plus durable et responsable. En partenariat avec WWF, le restaurant a été le premier en Croatie à recevoir le Zero Waste label (en tant que participants au projet Hotel Kitchen). L'offre culinaire de l'établissement est également respectueuse de l'écosystème local : le vin est produit à partir de fruits cultivés sur la terrasse de l'hôtel, les menus (qui ne sont pas imprimés mais disponibles en QR codes pour éviter le gaspillage de papier) sont adaptés aux saisons et font la part belle aux produits locaux, dont nombreux sont ceux venant de fermes familiales voisines. Zinfandel's travaille également sur sa gestion des déchets : ils sont tous triés, et les déchets d'huiles et graisses sont rachetés par des acteurs du biogaz.

