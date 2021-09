Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2021 – Guangzhou – Cinq nouveaux restaurants étoilés

Dans le sillage de 2020, 2021 a également été une année difficile, avec un impact profond sur nos vies quotidiennes. Avec nos équipes d'inspecteurs locaux, nous avons pleinement conscience, des défis qu'ont dû relever les chefs et les restaurateurs. Pour autant, en dépit des difficultés, l'énergie, la créativité et la ténacité qu'ils ont déployées nous ont tous fortement impressionnés, tout comme nous leur sommes reconnaissants de l'engagement dont ils ont fait preuve pour venir en aide aux communautés locales. De la cuisine de tradition aux variations contemporaines, Guangzhou est - et demeure - un véritable paradis pour les gourmets en quête d'expériences gastronomiques fortes et de nouvelles tendances à découvrir. Nous espérons donc que cette édition 2021 distinguera non seulement les meilleurs talents, mais soutiendra aussi l'ensemble du secteur. »

Michelin a le plaisir d'annoncer l'édition 2021 du Guide MICHELIN Guangzhou, présentée aujourd'hui-même à l'hôtel Ritz-Carlton de Guangzhou. L'ensemble de la sélection, qui comprend les restaurants étoilés, Bib Gourmand et Assiettes MICHELIN, distingue également les lauréats des prix MICHELIN du Jeune Chef et du Service.

La liste des restaurants une Étoile s'enrichit cette année de 4 nouvelles entrées. Hongtu Hall, qui anciennement Assiette MICHELIN, est promu et décroche Étoile pour ses dim sum qui remarquablement tradition et modernité. Le restaurant Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine est également distingué d'une Étoile pour sa cuisine et ses mets classiques de Chaozhou.

Taian Table, qui se démarque par des assiettes d'une grande finesse réhausséess de touches modernes, est distingué de deux Étoiles MICHELIN. Depuis sa cuisine ouverte, Taian Table met en scène une expérience culinaire éblouissante pour ses convives, en valorisant des ingrédients de première qualité, grâce à mix de techniques de cuisines européennes et un savoir-faire particulièrement maitris. Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine, qui propose d'authentiques plats cantonais réalisés selon des techniques traditionnelles, ainsi que Jiang by Chef Fei, qui revisite les traditionnelles saveurs cantonaises au travers d'assiettes particulièrement innovantes, sont tous deux reconduits dans la catégorie deux Etoiles

L'édition 2021 du prix MICHELIN du Jeune Chef récompense le chef Biao Hong, du restaurant Rêver. Originaire de Chaozhou, et ayant grandi à Pékin, le chef Biao, 35 ans, est initialement diplômé en finance, après quoi il a rejoint le secteur de la restauration et étudié dans une école de cuisine aux États-Unis.

Outre les Étoiles MICHELIN et les distinctions Bib Gourmand décernées, 54 restaurants qui embrassent une vingtaine de styles de cuisine locales et internationales sont recommendés avec une Assiette MICHELIN, récompensant la fraîcheur de leurs ingrédients et la délicatesse de leurs assiettes. Parmi ceux-ci, 10 sont nouvellement sélectionnés.

La sélection de cette année référence 33 recommandations Bib Gourmand, notamment à 3 nouveaux restaurants. Chuan's Kitchen rend hommage à la cuisine et aux artisans du Sichuan, avec une décoration en terre cuite noire du comté de Yingjing. En plus de la cuisine classique du Sichuan, Chuan's Kitchen élargit ses inspirations, à l'instar des darnes de poissons cuites au bouillon, l'un des plats signatures du chef. En proposant une cuisine halal à Guangzhou, Sa Er Ta Dongxiang Shou Zhua apporte des saveurs populaires de l'ouest de la Chine. Ici, les convives ne manqueront pas de déguster l'effiloché de mouton, son plat signature. Autre nouveau primé, Ya Yuan propose une cuisine cantonaise classique. Le restaurant, sans prétention mais confortable, se trouve dans un vieux quartier, et offre une atmosphère idéale pour fêter les réunions familiales ou amicales. Les distinctions Bib Gourmand de l'édition 2021 du Guide MICHELIN Guangzhou mettent à l'honneur des restaurants offrant une excellente cuisine à un prix ne dépassant pas 300 RMB -39,53 euros- par personne (pour un menu composé de trois plats, boissons non comprises).

Le chef Biao et son équipe sélectionnent et préparent les meilleurs ingrédients locaux, amalgamant style européen et cantonais, dans un cocktail subtil dont Rêver a le secret.

Quant à Dayton So, du même restaurant, il reçoit cette année le prix du service MICHELIN.Savoir anticiper les besoins des clients, avoir une solide connaissance des produits et être en mesure d'impliquer les convives, tels sont les aspects les plus importants du service. Dayton So les maîtrise tous. Il favorise de même une collaboration harmonieuse avec les autres membres de l'équipe et accorde toujours aux clients du restaurant un sourire amical et sincère.

Le Guide MICHELIN Guangzhou 2021 en un coup d'œil :

3 restaurants deux Étoiles (dont 1 nouveau)

14 restaurants une Étoile (dont 4 nouveaux)

33 restaurants Bib Gourmand (dont 3 nouveaux)

54 restaurants Assiettes MICHELIN (dont 10 nouveaux)

Retrouvez ci-après la sélection complète de l'édition 2021 du Guide MICHELIN Guangzhou.

