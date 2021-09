Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2021 – Pays nordiques – Un millésime particulièrement brillant

La qualité de la scène culinaire nordique continue de nous impressionner et de nous surprendre. La créativité et l'innovation de ces nouvelles Étoiles MICHELIN en font des adresses parmi les plus attrayantes nous ayons vues.

C'est également la première année que le Guide MCIHELIN Pays Nordiques est publié uniquement en format numérique ; toutes les recommandations des inspecteurs MICHELIN peuvent être consultées sur le site web du Guide MICHELIN et sur les applications gratuites iOS et Android.

Le Guide MICHELIN Pays nordiques 2021 - qui couvre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède - a été dévoilé aujourd'hui, depuis la salle de concert de Stavanger, en Norvège. Pour la première fois, l'annonce des nouvelles Étoiles, Étoiles vertes et Prix spéciaux a été diffusée à la télévision, dans une émission inédite produite par Matkanalen, en collaboration avec le comté de Rogaland et la région de Stavanger.

GUIDE MICHELIN

Maaemo à Oslo, en Norvège, rejoint le Guide dans un tout nouvel emplacement. Le chef-propriétaire Esben Holmboe Bang propose un menu surprise composé de plats inoubliables, aux textures et aux saveurs sublimes et élaborés par de grands professionnels. Maaemo est également récompensé par une Étoile Verte MICHELIN pour son engagement en faveur d'une gastronomie plus durable.

L'oasis urbaine de René Redzepi, noma, à Copenhague, au Danemark, passe de deux à trois Étoiles MICHELIN. Avec des équipes et une proposition culinaire qui sont ressorties plus fortes et plus affirmées après des périodes de fermeture, noma atteint les sommets de la gastronomie mondiale. Le restaurant entretient un lien étroit avec la nature et son approche holistique permet de mettre en valeur des ingrédients de saison inhabituels dans des plats créatifs et complexes.

Kong Hans Kælder est distingué d'une deuxième Etoile. Ce restaurant, situé dans une magnifique cave à Copenhague, au Danemark, et bien connu de nos inspecteurs, reçoit une Etoile supplémentaire. Les saveurs et les ingrédients hauts de gamme sont enracinés dans la cuisine française, mais le chef Mark Lundgaard apporte sa propre touche créative à des plats résolument modernes et élaborés.

Neuf restaurants reçoivent une Étoile MICHELIN. En Finlande, elle est décernée au restaurant Finnjävel Salonki à Helsinki. En Suède, elle distingue Aira à Stockholm, Project à Göteborg (recommandé avec Bib Gourmand dans la sélection précédente), ÄNG à Tvååker (également Étoile verte MICHELIN) et Hotell Borgholm sur l'île d'Öland. Le Danemark compte quatre nouvelles Étoiles MICHELIN : The Samuel à Copenhague (dirigé par le même propriétaire que l'ancien restaurant étoilé Clou, désormais fermé), le Substans à Aarhus, le LYST à Vejle et le Syttende à Sønderborg.

Avec ces nouveaux ajouts ou promotions, le nombre total de restaurants étoilés dans l'édition 2021 du Guide MICHELIN Pays nordiques est de 65, incluant 49 restaurants une Etoile, 12 deux Etoiles et 4 trois Etoiles.

Neuf restaurants sont également distingués d'une Étoile Verte MICHELIN pour leur engagement en faveur d'une gastronomie plus durable, portant le nombre total de restaurants Étoile Verte à 34 dans les pays nordiques. Les nouveaux lauréats sont : en Finlande, Grön à Helsinki ; en Norvège, Maaemo, à Oslo ; en Suède, ÄNG, à Tvååker ; au Danemark, Domestic à Aarhus, Henne Kirkeby Kro à Henne, LYST à Vejle et Ark, Brace et Tèrra à Copenhague.

Commentant les Étoiles Vertes MICHELIN, Gwendal Poullennec a ajouté : « Cette région a vraiment une longueur d'avance en matière de développement durable. Ici, nombreux sont les chefs à travailler en harmonie avec la nature, servant bien souvent d'exemple au reste du monde. »