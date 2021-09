Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2021 – Singapour – 5ème anniversaire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE GUIDE MICHELIN Boulogne-Billancourt-le 1er septembre Le Guide MICHELIN Singapour 2021 fête son cinquième anniversaire Promotion d'un restaurant Trois Etoiles MICHELIN, d'un restaurant Deux Etoiles MICHELIN et de 12 nouveaux restaurants Une Etoile MICHELIN Lancement du premier prix du jeune chef du Guide MICHELIN à Singapour

l'occasion de son 5 e anniversaire, le Guide MICHELIN Singapour a le plaisir d'annoncer sa sélection de restaurants étoilés MICHELIN pour 2021, ainsi que les Bib Gourmand et les Assiettes MICHELIN. Gwendal Poullennec, directeur international des Guides MICHELIN déclare : Malgré les défis posés par la crise de Covid-19, nous avons été impressionnés par la façon dont les chefs et leurs équipes ont su se réinventer et s'adapter à la situation. Outre la gestion de leurs restaurants, ils se sont également mobilisés pour venir en aide aux personnes dans le besoin au sein de leurs communautés, qu'il s'agisse de nourrir les travailleurs migrants et les travailleurs de première ligne ou de créer des fonds d'aide sociale pour les employés du secteur de la restauration qui se sont retrouvés sans emploi. Dans cette édition 2021, nous rendons hommage à la persévérance et au dévouement de ces professionnels, qui continuent à nous réunir autour de la meilleure gastronomie et des meilleures expériences. Je suis convaincu que les lecteurs du Guide MICHELIN et tous les amateurs de gastronomie sont impatients de continuer à découvrir la scène gastronomique colorée et résiliente de Singapour, ainsi que les réinventions qui ont eu lieu l'année dernière et se poursuivront dans celles à venir. »

GUIDE MICHELIN 1 nouveau restaurant Trois Etoiles Après avoir fait ses débuts dans l'édition 2019 avec Deux Etoiles MICHELIN, Zén accèdera aux Trois Etoiles MICHELIN en 2021, la plus haute distinction du Guide MICHELIN. Dans cette filiale du restaurant Trois Etoiles Frantzén à Stockholm, les convives du restaurant de Singapour se voient proposer des plats créés à partir d'ingrédients de première qualité provenant d'Europe et du Japon, étayés par la cuisine française. Chaque création a un caractère unique et l'expérience culinaire est mûrement réfléchie. Avec la promotion de Zén, Singapour compte désormais trois restaurants Trois Etoiles au total, dont Les Amis et Odette, qui ont été élevés à cette catégorie en 2019. 1 nouveau restaurant Deux Etoiles Jaan by Kirk Westaway reçoit également une deuxième étoile MICHELIN en 2021 pour sa réinterprétation moderne de la gastronomie britannique à travers un prisme culinaire innovant. Les inspecteurs Michelin font l'éloge du restaurant pour son incarnation de la quintessence de la haute gastronomie et son utilisation ingénieuse d'incroyables produits britanniques pour créer un restaurant romantique qui a tout pour plaire - nourriture, service, ambiance et vues spectaculaires. Jaan by Kirk Westway rejoint 4 autres restaurants Deux Etoiles MICHELIN à Singapour, à savoir Saint Pierre, Shisen Hanten, Shoukouwa et Waku Ghin. 12 nouveaux restaurants reçoivent Une Etoile MICHELIN L'édition 2021 compte 12 nouveaux restaurants dans la catégorie Une Etoile MICHELIN. Parmi eux, 4 font leurs débuts dans l'édition 2021, 3 ont obtenu des étoiles MICHELIN pour leurs nouvelles ouvertures, tandis que 5 ont été promus depuis la catégorie Assiette MICHELIN.

GUIDE MICHELIN 4 restaurants font leurs débuts dans l'édition 2021 avec Une Etoile MICHELIN Art, situé dans la National Gallery, offre des vues sensationnelles et un voyage gastronomique enraciné dans les traditions italiennes et dynamisé par une créativité, une finesse et des combinaisons alimentaires qui font des merveilles. Cloudstreet allie l'héritage sri-lankais et la solide expérience du chef en cuisine pour mettre en valeur des saveurs entremêlées dans ses plats innovants servis à la manière omakase. Chez Oshino, le riz à sushi de la préfecture Yamagata, d'où vient le chef, est assaisonné de vinaigre et pressé à la main pour former des nigiri réhaussés d'une touche moderne. Sommer propose des menus à plusieurs plats qui font preuve d'acuité, de finesse et d'harmonie. Le service précis et ponctuel est un autre point fort qui ajoute à l'expérience culinaire. 3 restaurants ayant rouvert leurs portes reçoivent Une Etoile MICHELIN Basque Kitchen by Aitor, qui a rouvert ses portes dans le Fullerton Waterboat House en avril 2021, combine les influences culinaires passées et présentes dans ses menus omakase à plusieurs plats qui rendent hommage aux saveurs et aux produits basques classiques. Chez Lerouy, qui a déménagé de Stanley Street à Amoy Street à Tanjong Pagar en novembre 2020, l'équipe de chefs adopte une approche un peu moins formelle de la cuisine française et la ponctue d'influences alsaciennes en hommage aux racines du chef. Whitegrass, qui a fermé en décembre 2018 et a été relancé avec un nouveau concept et un nouveau chef en mai 2019, sert des ingrédients japonais frais et de saison, transformés en plats français classiques avec des variantes japonaises contemporaines.

GUIDE MICHELIN La nouvelle sélection de ces restaurants par les inspecteurs MICHELIN est une reconnaissance de leurs efforts constants pour atteindre un haut niveau d'excellence gastronomique. 5 restaurants promus de l'Assiette à Une Etoile MICHELIN Chez Cure, les classiques irlandais sont réimaginés avec des idées originales et des produits de qualité. Le menu dégustation original de la cuisine irlandaise Nua s'inspire des origines du chef, de la culture culinaire de son pays et même de ses souvenirs d'enfance. Esora propose un menu qui rend hommage aux quatre saisons, avec une présentation élaborée et des arrangements floraux assortis. Les plats délicats sont assaisonnés avec parcimonie pour accentuer leurs saveurs naturelles, qui ravissent tant les yeux que le palais. Le menu du Shang Palace s'articule autour d'une série de classiques cantonais, réinventés avec des touches créatives, notamment des influences de différentes régions chinoises. Au Thevar, le menu à plusieurs plats est ancré dans la tradition indienne et élaboré à l'aide de techniques européennes, qui mettent également en valeur un équilibre délicat et des touches sophistiquées. Connu comme le premier bar à caviar de la ville, le 28 Wilkie propose cinq variétés de l'or noir provenant de sa ferme. La cuisine incarne la vision moderne de l'équipe de cuisine sur la gastronomie italienne, et certains plats sont inspirés des recettes familiales du chef. Avec ces nouveaux établissements, Singapour compte au total 41 restaurants Une Etoile MICHELIN.

GUIDE MICHELIN 14 nouveaux restaurants Assiette MICHELIN 14 autres restaurants à Singapour viennent d'entrer dans la sélection avec une distinction Assiette MICHELIN. Ils couvrent un large éventail de cuisines : indienne (Adda), innovante (Euphoria), peranakan (Indigo Blue Kitchen), japonaise (Kappo Shunsui), française contemporaine (La Dame de Pic), européenne contemporaine (Mag's Wine Kitchen, Riviera, Vue), espagnole (Olivia), internationale (Open Farm Community), thaïlandaise (Un-Yang-Kor-Dai) et chinoise contemporaine (Yì by Jereme Leung) ; ainsi que des styles variés comme le grill (Gemma) et le sushi (Sushi Kou). Cela démontre que Singapour est un centre culturel dynamique et passionnant où se côtoient de nombreux talents gastronomiques du monde entier. Lancement du premier prix du jeune chef du Guide MICHELIN à Singapour Le Guide MICHELIN marque également son 5e anniversaire à Singapour en lançant le tout premier prix du jeune chef du Guide MICHELIN. Ce prix distingue les jeunes chefs travaillant dans un restaurant étoilé MICHELIN qui ont un talent exceptionnel et un grand potentiel. Le chef Mark Tai, de Cloudstreet, est le lauréat du prix du jeune chef du Guide MICHELIN Singapour 2021. Diplômé de la Culinary School of America et fort d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans l'hôtellerie et la restauration, l'expertise et le leadership de M. Tai vont au-delà de la cuisine et brillent également dans les aspects opérationnels et de présentation. Au Cloudstreet, ses compétences sont mises en valeur dans des plats complexes qui illustrent son talent de la manière la plus délicieuse qui soit. Par ailleurs, Michelin avait déjà dévoilé le 12 août sa sélection de 69 établissements Bib Gourmand offrant un bon rapport qualité-prix pour un repas à moins de 45 dollars singapouriens. La sélection du Guide MICHELIN Singapour 2021 distingue également 142 restaurants Assiette MICHELIN, pour un total de 260 adresses primées, soit 20 établissements de plus que la liste de 2019.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.