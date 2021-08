Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2021 – Taipei & Taichung – 8 nouveaux restaurants récompensés

PRESS RELEASE MICHELIN GUIDE Boulogne-Billancourt,25 août 2021 Le guide MICHELIN Taipei et Taichung 2021 : 8 nouveaux restaurants récompensés par Une Etoile MICHELIN et la présentation de l'Etoile verte MICHELIN pour récompenser les engagements exceptionnels en matière de gastronomie durable. Taipei, un nouveau restaurant Deux Etoiles et cinq nouveaux restaurants Une Etoile rejoignent la sélection, ainsi que deux nouveaux restaurants Une Etoile à Taichung. Les premières Etoiles Vertes MICHELIN sont attribuées à deux restaurants. #MICHELINGUIDETW #MICHELINSTAR21 Michelin a le plaisir de présenter aujourd'hui la liste complète des restaurants de l'édition 2021 du guide MICHELIN Taipei & Taichung, qui compte 177 établissements à Taipei et 69 à Taichung. Cette année a encore été une année extraordinaire pour tout le monde, en particulier pour le secteur de la restauration . Malgré les défis, les chefs et les restaurants de Taipei et Taichung n'ont cessé d'impressionner nos équipes. En imaginant de nouveaux concepts, en lançant de nouvelles initiatives et en créant des moyens de préserver le lien avec leurs convives, Taipei et Taichung ont fait preuve d'agilité, de résilience et de créativité. Ces deux destinations ont également réussi à maintenir leur savoir-faire culinaire au plus haut niveau. » , déclare Gwendal Poullennec, directeur international des guides MICHELIN.

. Malgré les défis, les chefs et les restaurants de Taipei et Taichung n'ont cessé d'impressionner nos équipes. En imaginant de nouveaux concepts, en lançant de nouvelles initiatives et en créant des moyens de préserver le lien avec leurs convives, Taipei et Taichung ont fait preuve d'agilité, de résilience et de créativité. Ces deux destinations ont également réussi à maintenir leur savoir-faire culinaire au plus haut niveau. , déclare Gwendal Poullennec, directeur international des guides MICHELIN. Je suis également particulièrement heureux que l'Etoile Verte MICHELIN fasse son entrée dans le Guide MICHELIN Taipei & Taichung, mettant en lumière les engagements durables de deux restaurants pionniers. Nous souhaitons que cette distinction encourage et inspire, non seulement d'autres établissements, mais aussi tous les fins gourmets. » Taipei : 1 nouveau restaurant Deux Etoiles L'Atelier de Joël Robuchon, qui a obtenu Une Etoile MICHELIN il y a trois ans, a été promu à Deux Etoiles MICHELIN cette année. La chef Florence Dalia, qui dirige la cuisine depuis 2019, est la première femme chef de cuisine œuvrant dans le réseau asiatique du groupe. Elle ajoute une touche épurée à la cuisine

GUIDE MICHELIN créative du restaurant et réinvente les classiques français avec talent, minutie et aplomb. Dans la sélection 2021, on compte au total 7 restaurants deux fois étoilés à Taipei, dont Logy, RAW, Shoun RyuGin, Sushi Amamoto, Taïrroir, et The Guest House qui conservent tous leurs Deux Etoiles MICHELIN. 5 nouveaux restaurants à Taipei reçoivent une première étoile Michelin Le décor du restaurant baptisé De Nuit est à l'image de son nom. La jeune équipe de cuisine orchestre les textures et les saveurs dans chaque plat avec audace, tout en respectant les traditions françaises et la saisonnalité des ingrédients. Fujin Tree Taiwanese Cuisine & Champagne (Songshan) a réimaginé les plats taïwanais iconiques en association avec des crus de champagne, cherchant à créer ainsi une expérience festive et différente de la cuisine taïwanaise. T+T, dont le nom est une abréviation de « Tapas Tasting », propose une version créative des tapas espagnols. Les petites assiettes sont travaillées avec soin et affichent de fortes racines asiatiques, et son éclectique carte des vins propose des choix intéressants. Le restaurant taïwanais Mipon propose une cuisine taïwanaise raffinée et artisanale qui brasse des préparations complexes à des touches de modernité et de légèreté. Au Mudan, les ingrédients de saison provenant de Taïwan et du Japon sont enrobés d'une pâte délicate et frits à la perfection. Avec ces nouveaux venus, Taipei compte au total 21 restaurants Une Etoile MICHELIN. Le restaurant cantonais Le Palais reste le seul restaurant Trois Etoiles de Taipei et Taichung. Au total, l'édition 2021 du guide MICHELIN Taipei & Taichung distingue 29 restaurants étoilés à Taipei. Outre les six restaurants nouvellement étoilés, 14 restaurants de Taipei viennent d'entrer dans la sélection avec une distinction Assiette MICHELIN. Ils couvrent un large éventail de cuisines, de l'Europe contemporaine (CEO 1950) à la cuisine créative (Embers, Holt et MU:), italienne (Artbrosia), française (Bistro le Jardin), taïwanaise (44 SV et Sinchao Rice Shoppe) et japonaise (Tsuki Yo Iwa et Uke), ainsi que des styles variés comme le yakiniku (Baho), le grill (Fresh Aged ), le sushi ( Shan Chiu ) et le végétarien ( Yangming Spring Shilin ), ce qui prouve que Taipei est une destination gastronomique dynamique et passionnante qui rassemble des talents culinaires du monde entier.

GUIDE MICHELIN Taichung : 2 nouveaux restaurants Une Etoile Pour la deuxième année de la sélection pour la ville de Taichung, Oretachi No Nikuya a de nouveau reçu Une Etoile MICHELIN. Le restaurant a déménagé à la fin du mois de mars dans de nouveaux locaux situés à quelques mètres de son ancienne adresse. L'attribution d'une Etoile MICHELIN est une reconnaissance de l'excellence constante du restaurant yakiniku, qui propose des pièces de bœuf Hida de premier choix et des races rares, ainsi qu'un menu secret réservé aux connaisseurs. Le restaurant Sur a été promu au rang d'étoile. Il doit son nom à la vision du jeune chef-propriétaire, qui souhaite élever les ingrédients taïwanais de tous les jours au rang de haute cuisine grâce à des techniques modernes et à un menu à prix fixe qui change à chaque saison. Outre Oretachi No Nikuya et Sur, Fleur de Sel et Forchetta conservent tous deux leur Etoile MICHELIN, ce qui porte à quatre le nombre total de restaurants Une Etoile à Taichung. Quant à JL Studio, il demeure le seul restaurant de Taichung à avoir Deux Etoiles MICHELIN. Outre les restaurants étoilés, deux nouveaux restaurants de Taichung ont reçu la distinction Assiette MICHELIN. Sushi Ron propose deux menus omakase dans un manoir historique de style japonais, tandis que Yakitori & Wine sert en édition limitée des morceaux exceptionnels de poulet local Gui Ding et Sasso. Au total, 31 restaurants de Taichung recevront la distinction Assiette MICHELIN en 2021. Une première à Taipei : 2 restaurants récompensés par une Etoile Verte MICHELIN Deux restaurants de Taipei, le restaurant Une Etoile Mountain and Sea House et le restaurant Yangming Spring (Shilin), nouvellement sélectionné dans la liste des restaurants recommandés par MICHELIN, ont reçu cette année l'Etoile Verte MICHELIN pour leur engagement en faveur d'une cuisine durable. L'Etoile Verte MICHELIN est décernée aux restaurants des sélections du Guide MICHELIN qui sont à l'avant-garde en matière de pratiques respectueuses de l'environnement. Ces restaurants proposent à leurs clients des expériences gourmandes qui allient à la fois excellence gastronomique et démarche écologique, et sont une source d'inspiration pour tous les gourmets et l'ensemble du secteur.

GUIDE MICHELIN Au Mountain and Sea House, la philosophie du « producteur au consommateur » est au cœur du restaurant. L'équipe est convaincue que les produits locaux de qualité supérieure sont la clé de la préparation de plats de haute volée. Outre la culture biologique des légumes, la viande et les fruits de mer servis proviennent uniquement d'agriculteurs et de pêcheurs qui pratiquent des méthodes de production durables. Le Yangming Spring (Shilin) estime que le végétarisme est une pratique culinaire ainsi qu'un mode de vie pour respecter l'environnement. Le restaurant adhère à la philosophie « chérir la nourriture » et a adopté des pratiques vertueuses pour réduire la quantité de déchets. Ils comptent également promouvoir davantage ce concept en publiant des livres, en organisant des conférences et en gérant une boutique de vente au détail. Prix MICHELIN du jeune chef et premier prix MICHELIN du service Le Chef Yi Hua LIN 林佾華 du restaurant Sur à Taichung est le lauréat du prix MICHELIN du jeune chef de cette année. Né en 1991, il est diplômé d'une université culinaire professionnelle de Taïwan et fait preuve d'une main experte dans la conception d'un menu qui réinterprète les habitudes culinaires locales à chaque saison. Puisant dans ses propres expériences quotidiennes et ses souvenirs d'enfance, il utilise des ingrédients courants et locaux pour incarner et réinterpréter la culture culinaire taïwanaise. Le Guide MICHELIN Taipei & Taichung 2021 comprend également un nouveau prix MICHELIN du service, qui vise à mettre en lumière un acteur du secteur compétent et talentueux. La lauréate de cette année est Jennifer, Wan Chen Ou 歐宛臻 du restaurant Le Palais à Taipei. Avec près de 10 ans d'expérience au Palais, cette passionnée pleine d'enthousiasme dans son travail se consacre à offrir une expérience impeccable aux invités. Son professionnalisme, son attitude aussi réfléchie que souriante rend l'ensemble du service à table fluide et mémorable. Emplacements des Bib Gourmand et Assiettes MICHELIN à Taipei Il y a deux semaines, le Guide MICHELIN Taipei Taichung 2021 a également annoncé sa sélection annuelle de Bib Gourmand. Au total, 68 restaurants de Taipei et de Taichung ont été distingués pour leur rapport qualité-prix. À Taipei et Taichung, cela signifie que les clients peuvent déguster trois plats de grande qualité (hors boissons) pour moins de 1 000 dollars taïwanais.

GUIDE MICHELIN En outre, le Guide MICHELIN Taipei Taichung 2021 présente un total de 33 établissements de cuisine de rue dans les marchés nocturnes emblématiques de Taipei, tels que Ningxia, Raohe, Shilin, Linjiang Street, Gongguan, Jingmei, Yansan et Huaxi Street. Parmi eux, 23 sont des recommandations Bib Gourmand, tandis que 10 ont reçu la distinction Assiette MICHELIN. Le guide MICHELIN s'étend à deux nouvelles villes MICHELIN a également annoncé aujourd'hui que la sélection du guide s'élargira aux villes de Tainan et Kaohsiung dans l'édition 2022. Connue comme une ville de culture, Tainan est réputée pour offrir une pléthore de petites bouchées et de plats de fruits de mer. De simples boutiques et des vendeurs ambulants gérés par des propriétaires de troisième ou quatrième génération attirent souvent de longues files d'attente avec leurs délices locaux. La ville portuaire et industrielle internationale de Kaohsiung, quant à elle, est une destination gastronomique prisée des chefs et des investisseurs et offre une grande diversité de cuisines. La ville est particulièrement réputée pour son élevage, de sorte que les plats à base d'agneau et de bœuf constituent le pilier de ses traditions culinaires. Au total, la sélection du Guide MICHELIN Taipei & Taichung 2021 comprend : Taipei 1 restaurant 7 restaurants (dont 1 promu) 21 restaurants (dont 3 nouvellement sélectionnés et 2 promus) 35 restaurants Bib Gourmand (dont 6 nouvellement sélectionnés) 80 restaurants Assiette MICHELIN (dont 14 nouvellement sélectionnés) 23 stands de street food Bib Gourmand 10 stands de street food Assiette MICHELIN Taichung 1 restaurant

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.