Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2022 – Californie – Un nouveau restaurant trois Étoiles

Véritable paradis pour tous les gourmets, la Californie étonne année après année en faisant preuve d'une créativité et d'une diversité inédites en termes de propositions et de styles de cuisine. Nos inspectrices et inspecteurs ont été particulièrement impressionnés par la richesse et l'engagement démontrés par la profession», indique Gwendal Poullennec, directeur international des Guides MICHELIN.

Addison a été récompensé de trois Étoiles MICHELIN, ce qui porte à sept le nombre de restaurants à partager cet honneur en Californie. Caruso's et The Restaurant at Justin se voient chacun attribuer leur première Étoile MICHELIN en plus d'une Étoile Verte MICHELIN. La Californie abrite à présent 9 des 11 restaurants récompensés d'une Étoile Verte MICHELIN en Amérique du Nord.

Originaire de la préfecture d'Osaka au Japon, le chef Seigo Tamura est arrivé aux États-Unis avec l'ambition de devenir joueur de basket professionnel. Bien qu'il ne figure pas sur la feuille de match des Lakers ou des Clippers, il fait le bonheur de Los Angeles en marquant des points auprès des convives qui dégustent ses sushis. Son frère cadet et lui ont suivi les traces de leur grand- père qui était lui-même chef sushi. Comme un hommage, le duo fait acheminer depuis le Japon tous ses produits de la mer et fait lui-même sécher les plus gros poissons, comme le thon. Les deux frères se distinguent par leur choix de riz, un mélange de Hitomebore et de Koshihikari. Bien que les sushi edomae qu'ils préparent commandent traditionnellement l'utilisation de vinaigre rouge, les chefs choisissent d'ajouter une touche de sucre en clin d'œil à leur région natale.

Le chef William Bradley, qui dirige les cuisines du restaurant Addison depuis 2006, a fait de cette oasis du sud de la Californie une adresse de renommée internationale. L'approche du chef mêle cuisine du monde et sensibilité californienne. Le plat qui l'illustre le mieux est le riz koshihikari au sésame relevé d'un sabayon fumé au bois de pommier et sublimé par une touche de caviar réserve Regiis Ova. Entre les churros de foie de volaille et la réinterprétation des chips avec leurs sauces d'accompagnement proposée par le chef, les plats servis chez Addison sont ludiques mais raffinés. En préambule, les huîtres Kumamoto agrémentées de fraise verte en pickles, ou encore la superbe pomme de terre dorée enveloppée d'un morceau de jambon ibérique, offrent un avant-goût de l'équilibre des saveurs à venir. Le chawanmushi garni de crustacés laisse quant à lui entrevoir toute l'étendue de la maîtrise du chef tant dans les techniques que dans l'association des saveurs et des textures. Enfin, une superbe sélection de petits fours vient clôturer le repas.

Voici les nouveaux restaurants Étoilés MICHELIN ainsi que les commentaires des inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN (retrouvez-les en intégralité sur le site internet du Guide MICHELIN et l'App) :

Douglas Keane, chef émérite qui a fait ses preuves dans cette région vinicole, fait son retour avec la réouverture du restaurant Cyrus à Geyserville. Un dîner chez Cyrus est une expérience hors du commun qui vous emmènera du lounge avec des canapés et du champagne en ouverture, à la salle à manger où les plats sont servis, en passant par la cuisine où vous dégusterez les mises en bouche préparées par le chef et son équipe. Crudités à tremper dans une émulsion d'umeboshi, canard Sonoma aux navets et à la sauce hoisin ou encore financier au sésame noir accompagné de copeaux de prunes, voici un aperçu de la cuisine aux notes internationales imaginée par Douglas Keane.

Si vous allez dîner dans ce restaurant établi à l'hôtel Rosewood Miramar Beach, vous pourrez déguster une cuisine californienne contemporaine aux influences italiennes. C'est en empruntant une petite allée que vous découvrirez cette élégante adresse, dans un bâtiment séparé au bord de l'eau. La salle à manger saura vous charmer avec ses banquettes en cuir, ses tables vêtues de lin et ses chaises blanches, l'ambiance idéale pour admirer la beauté du spectacle offert par les vagues qui viennent s'échouer sur la plage. Mais ne vous méprenez pas, la star de ce restaurant est bel et bien le menu de saison proposé par le chef et qui fait la part belle aux produits régionaux (blé californien moulu sur place, oursin pêché par un plongeur local).

Piloté par les très talentueux chefs Max Boonthanakit et Lijo George, Camphor propose une excellente cuisine française assaisonnée de quelques notes d'Asie du Sud-Est. Et quoi de mieux pour compléter cette expérience culinaire que des cocktails créatifs et rafraîchissants à l'image du Saint-Germain ? Côté table, les rigatoni farcis aux artichauts ou encore les blettes au Comté sont une succession de bouchées plus délicieuses les unes que les autres. Tout aussi succulent, le steak au poivre accompagné de sa sauce onctueuse est absolument remarquable.

GUIDE MICHELIN

resplendissante où ils savourent la même viande d'exception servie dans un menu dégustation en plusieurs services ou à la carte. Nommé en hommage à leur grand-mèrebien-aimée, ce restaurant, fruit de la collaboration entre le chef Curtis Stone et son frère Luke, évoque le glamour du style Art déco avec d'élégants chandeliers en cristal et une chaleureuse cheminée. Le menu concis met à l'honneur la charcuterie maison ainsi que des pièces de viande grillées au feu de bois.

Hatchet Hall (Los Angeles ; Cuisine américaine)

Le chef Wes Whitsell et son équipe révèlent tout leur talent dans cette adresse située dans le quartier de Culver West, une pure merveille. Ici, les cuissons sont réalisées à même la flamme et les plats de saison qui reposent sur l'abondance de produits locaux sont agrémentés d'une touche du Sud. Ne passez pas à côté des petits pains et des biscuits ni des plats à base de légumes, comme le chou cavalier à la dinde fumée, qui se démarquent par la qualité des ingrédients et un équilibre d'une grande justesse. Un choix de saveurs nuancées et la créativité du chef se rencontrent pour donner lieu à des assiettes comme la sériole et la poitrine de porc. Finalement, quel que soit le plat pour lequel vous optez, vous ne pouvez pas vous tromper.

Kato (Los Angeles ; Cuisine asiatique/contemporaine)

Le chef Jonathan Yao tient les rênes du Kato et s'inspire de ses origines taïwanaises pour donner naissance à des assiettes contemporaines aussi simples que complexes. Le changement ne lui fait pas peur et il n'est pas rare qu'il fasse quelques entorses au menu en fonction des produits du moment ou simplement sur un coup de tête. Qu'importe puisque, quelle que soit l'envie du chef, vous vivrez chez Kato une expérience créative et souvent un brin excentrique. Les assiettes (dont certaines sont fabriquées par un artisan local) sont aussi élégantes qu'originales.

Localis (Sacramento ; Cuisine californienne)

Le chef propriétaire Christopher Barnum-Dann et son équipe soudée confèrent

ce lieu intimiste une chaleur particulière. L'enthousiasme du chef est palpable lorsqu'il vous explique quelle a été sa source d'inspiration pour créer tel ou tel plat. Il n'hésite pas non plus à demander à ses convives ce qu'ils ont pensé de leur repas et interroge notamment ceux qui sont aux premières loges, installés au grand comptoir. La cuisine est à la fois simple, moderne, épurée et profondément californienne dans le choix des ingrédients qui sont sélectionnés avec soin. Le chef laisse transparaître toute sa personnalité dans ses plats en associant des saveurs franches et en s'inspirant de divers styles de cuisine.

Manzke (Los Angeles ; Cuisine contemporaine)

Ce restaurant gastronomique qui porte le nom de ses propriétaires, Walter et Margarita Manzke, se trouve dans le même bâtiment que Bicyclette Bistro, leur deuxième adresse, plus décontractée. Chez Manzke, vous savourerez un menu dégustation en dix services de style contemporain mariant techniques