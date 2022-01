Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2022 – Chengdu – Première édition

Chengdu, la capitale du Sichuan, regorge d'atouts et de sites d'intérêt et le Guide MICHELIN est particulièrement fier d'en promouvoir la scène gastronomique. L'équipe d'inspecteurs a été très impressionnée par la diversité du paysage culinaire local. Chengdu offre une myriade de restaurants qui débordent de talent et d'authenticité, tout en respectant les traditions de cette cuisine dynamique. Avec ses saveurs abondantes, ses techniques de préparation uniques et ses ingrédients caractéristiques, la cuisine du Sichuan fascine les gastronomes locaux et internationaux »

Mi Xun Teahouse. Niché dans une cour intérieure au charme historique, le Mi Xun Teahouse propose des plats végétariens à base d'ingrédients locaux triés sur le volet. Les plats végétariens légers, raffinés et inspirés, notamment le tofu mapo végétalien aux girolles et le hotpot épicé, attirent beaucoup de monde.

Ma's Kitchen. Cette échoppe extrêmement populaire a vu le jour à Meishan au siècle dernier. Les clients affluent ici pour son fameux caillé de sang de canard avec des abats de porc et de l'anguille en tranches, tandis que les nouilles dan dan et d'autres classiques du Sichuan sont également très appréciés des gourmets locaux.

Fang Xiang Jing. Le restaurant propose une authentique cuisine sichuanaise. L'équipe de cuisine du Fang Xiang Jing recrée le plus fidèlement possible les recettes sichuanaises d'antan, avec des classiques comme le fuqi feipian, le tofu mapo et le poulet hâché flocon de neige.

Chengdu Restaurant. Le menu, qui s'inspire de la tradition cantonaise tout en étant relevé par des touches sichuanaises, est le principal attrait du restaurant Chengdu. Outre le pigeon de 18 jours et la soupe aux vermicelles de blé (misua), la décoration intérieure magnifique, avec ses lampes suspendues qui rappellent un artifact ancien et son mur en laiton ajouré, est un autre point fort qui enrichit l'expérience culinaire.

la texture et au goût exceptionnels. Né et élevé dans le Sichuan, le chef Chen a développé une grande affection pour la cuisine du Sichuan et s'est efforcé de présenter une toute nouvelle image de cette cuisine au monde de la gastronomie. Il est convaincu que l'innovation découle du respect de la tradition et aime consacrer son temps à préparer chaque plat à la perfection.

Pour la première fois, huit restaurants sont distingués par une Étoile. La diversité et la qualité exceptionnelle de la cuisine du Sichuan témoignent de la pluralité et de la créativité du secteur de la restauration de Chengdu.

Dumpling & Drinks. Les boulettes de ce restaurant sont fraîchement préparées chaque jour dans la cuisine ouverte, et six variétés sont servies chaque jour. Les

Xu's Cuisine. La cuisine sichuanaise constitue le pilier du menu et elle est classée par styles, comme les plats à base de pâte de haricots et les spécialités locales. Les plats qui nécessitent des préparations minutieuses peuvent se déguster ici, le plat signature ji douha fait la fierté de l'établissement.

Song Yun Ze. Le restaurant, qui porte le nom du légendaire chef sichuanais Songyun ZHANG, a été ouvert par ses protégés et sert un menu sur mesure qui comprend généralement plus de 20 plats élaborés par des experts. Tous les plats sont préparés avec des ingrédients de premier choix et dans le respect des techniques traditionnelles. Le chef veille toujours à ce que les traditions soient respectées en cuisine tout en ajoutant une touche raffinée à son répertoire.

Silver Pot. Les nombreux voyages de la propriétaire se reflètent dans sa quête de fruits de mer et d'autres ingrédients de qualité à travers le monde. Les plats sont préparés délicatement dans un style sichuanais sur mesure. Le pigeon rôti fumé aux feuilles de poivre du Sichuan et d'autres entrées froides sont les coups de cœur des gourmands à juste titre.

GUIDE MICHELIN

boulettes fourrées au porc et aux champignons, ou au bœuf et au céleri chinois sont les plus appréciées.

Feng Qi Wu. Le restaurant est connu pour sa cuisine sichuanaise à prix compétitif et authentiquement locale, notamment le poisson braisé dans une sauce épicée aux haricots. Chaque salle privée dispose d'un espace dédié à la préparation du thé et d'un maître de thé qui assure le service à table.

Fu Rong Huang. L'équipe de cuisine expérimentée est spécialisée dans les plats traditionnels du Sichuan, dont la préparation est souvent laborieuse, comme le poulet hâché flocon de neige. Le shaobai sucré du Sichuan, cuit en deux temps est également très apprécié.

Lao Chengdu San Yang Mian. Les gourmets locaux s'y pressent pour ses nouilles. Les soupes et les nouilles sautées sont présentés en triptyque, les nouilles blanchies sautées dans une sauce à la viande épicée avec des haricots verts en dés étant le plat le plus populaire. Les connaisseurs termineront leur repas par un bol au tofu avec une soupe aux haricots rouges.

Mind. Ne servant que quatre types de nouilles, ainsi que quelques accompagnements pendant la journée et un menu de plats locaux au dîner, cette petite échoppe encourage les clients à ralentir et à savourer attentivement des saveurs simples et épurées. Ne manquez pas non plus les stands ambulants où l'on fabrique des gâteaux de riz à la vapeur fourrés aux haricots rouges.

Ming Ting Xiao Guan. Ce petit restaurant est toujours bondé de clients à la recherche de ses plats traditionnels sichuanais. Parmi les plats emblématiques, citons le douhua soyeux et les nouveautés comme le rouleau de printemps au durian.

Mo Xiao Guan. Dans ce restaurant, les nouilles et les wontons sont soit servis dans une soupe, soit mélangés à une sauce. La soupe de nouilles à l'os de porc est l'un des plats favoris, et ce pour une bonne raison : le bouillon mijote pendant six heures, ce qui lui confère des saveurs riches et profondes.

Organization South Ce restaurant est réputé pour ses célèbres plats sichuanais frits au wok, ses entrées froides et ses propositions de saison.

Ting Yuan 399. Le plat de poisson de rivière à la chair tendre et juteuse et à la mâche croustillante attire beaucoup de monde. Les anguilles de marais bien