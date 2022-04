Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2022 – Hongrie – Une scène culinaire au dynamisme croissant

PRESS RELEASE

Boulogne-Billancourt - 12 avril 2022

Le Guide MICHELIN étend sa sélection à toute la Hongrie

• Présent à Budapest depuis 1992, le Guide MICHELIN annonce une sélection hongroise à l'échelle nationale

• Une scène culinaire au dynamisme croissant, dont les produits locaux offrent une variété et une qualité grandissantes

2022 marque le lancement du Guide MICHELIN Hongrie, dont la sélection sera révélée dans le courant de l'année. Le Guide était déjà présent à Budapest depuis 1992, mais c'est la première fois qu'il étendra sa sélection au-delà de la capitale hongroise.

« Nous sommes sensibles à l'évolution positive des scènes gastronomiques d'Europe de l'Est, et nous avons constaté comme le dynamisme culinaire observé en Hongrie créé une véritable émulation à l'échelle régionale, rendant ce pays incontournable. Ces dernières années, nous avons observé une hausse impressionnante dans la qualité des offres culinaires proposées à Budapest, où Une Etoile MICHELIN a été remise pour la première fois en 2010, puis à l'échelle nationale. » commente Gwendal Poullennec, Directeur International des Guides MICHELIN. « La Hongrie est devenue une destination gastronomique dynamique, grâce à sa grande diversité de produits locaux, incluant des épices précieuses, des produits carnés ou laitiers du terroir local, mais aussi une impressionnante variété de productions viticoles. Nous sommes impatients de mettre en avant les meilleures adresses hongroises et les talentueux professionnels qui les animent, à notre communauté internationale de gourmets. »

En septembre dernier, la sélection 2022 du Guide MICHELIN Budapest avait été révélée, annonçant deux nouveaux restaurants recevant Une Etoile MICHELIN, pour un total de sept restaurants avec Une Etoile dans la capitale hongroise.

« Ces dix dernières années, le développement de la gastronomie hongroise a attiré l'attention à l'échelle mondiale. La qualité des produits hongrois a contribué à établir sur la carte du monde culinaire Budapest, mais aussi la Hongrie plus rurale, désormais reconnue par le Guide MICHELIN.

C'est un grand honneur que le Guide élabore cette année une sélection nationale, et nous sommes heureux de savoir que les restaurants et les chefs de tout le pays vont faire l'objet de la plus grande attention. Cette annonce va renforcer l'attractivité de notre pays auprès des touristes internationaux. » ajoute Dr. Zoltán Guller, Directeur de l'Agence Hongroise pour le Tourisme.

Cette sélection sera réalisée par les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN, dans le respect de la méthodologie historique du Guide, basée sur des critères universels. Ces critères sont les mêmes dans toutes les sélections du Guide MICHELIN, afin d'accompagner les gourmets du monde entier dans leur choix, en leur proposant les meilleures recommandations possibles.

La sélection sera accessible sur les outils digitaux du Guide MICHELIN, notamment son site internet, et sur l'App du Guide, disponible gratuitement sur iOS and Android.

A propos de Michelin

Michelin a pour ambition d'améliorer durablement la mobilité de ses clients. Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que des services et des solutions pour améliorer l'efficacité des transports. Michelin propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 177 pays, emploie 124 760 personnes et exploite 68 usines de pneumatiques qui, ensemble, ont produit environ 173 millions de pneus en 2021.(www.michelin.com).

SERVICE DE PRESSE DU GROUPE MICHELIN +33 (0) 1 45 66 22 22

7J/7J

www.michelin.com@MichelinPress

27 cours de l'Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Destination Partner