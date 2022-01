Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2022 – Pékin – 5 nouveaux restaurants étoilés

Notre équipe d'inspecteurs est heureuse de constater que de plus en plus de restaurants ont relevé les défis auxquels ils ont été confrontés avec plus de confiance et d'assurance en 2021. Une progression saine et régulière se manifeste dans de nombreuses cuisines où les progrès sont nettement visibles dans les restaurants sélectionnés. La sélection du Guide MCIHELIN met en avant une cuisine régionale authentique et une gastronomie créative grâce à des professionnels talentueux de différentes régions. Pékin a démontré son attrait et son potentiel en tant que grande destination gastronomique », déclare Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN. « Dans le même temps, notre équipe d'inspection est toujours aussi enthousiaste à l'égard de la sélection de Pékin et se réjouit de constater l'évolution positive du secteur, comme l'arrivée des nouveaux venus. »

Furong, une marque de restaurant hunanaise lancée par le groupe Xin Rong Ji en 2020, fait son entrée dans la sélection avec une Étoile. Nommé d'après la fleur provinciale du Hunan, Furong propose des recettes classiques de la cuisine hunanaise qui ne manquent pas de saveurs. Les clients viennent pour la tête de poisson couverte de piments hachés et la soupe de tripes de porc aux cèpes et radis marinés. Le chef Wang a été à la tête de différentes cuisines pendant plus de dix ans. Sa passion pour la gastronomie l'a poussé à porter une attention particulière à chaque petit détail dans ses créations.

Le restaurant Chao Shang Chao, fait ses débuts dans le Guide MICHELIN avec deux Étoiles. Le chef Zhang, qui a auparavant travaillé dans des établissements prestigieux de Hong Kong et de Shanghai, veille à ce que chaque plat servi soit impeccablement réalisé. Un couloir bordé de précieuses vessies de poisson séchées accueille les clients, mais laisse aussi deviner la signature de ce restaurant haut de gamme. L'établissement, qui propose une authentique cuisine Chaozhou, offre une grande variété de plats de fruits de mer. La vessie de poisson braisée dans une sauce à l'ormeau et le mérou rouge frit au wok sont les spécialités à ne pas manquer.

GUIDE MICHELIN

Opera Bombana a conquis le cœur des inspecteurs dès la première édition du Guide MICHELIN Pékin. En 2022, il est promu au rang d'une Étoile MICHELIN. Opera Bombana est l'œuvre du célèbre chef Umberto Bombana, dont les plats signatures sont à découvrir dans le menu dégustation. Andrea Susto, le chef exécutif du restaurant, apporte avec lui à Pékin un goût pour la tradition et l'innovation ainsi qu'un engagement à sublimer des ingrédients de haute qualité pour créer une expérience gastronomique italienne exceptionnelle.

Par ailleurs, 25 autres restaurants conservent leur Étoile MICHELIN dans le millésime 2022, dont Cai Yi Xuan, Country Kitchen, Cui Hua Lou (Chongwenmenwai Street), Da Dong (Dongsi 10th Alley), Family Li Imperial Cuisine (Xicheng), Fu Chun Ju, Huaiyang Fu, Il Ristorante - Niko Romito, In Love (Gongti East Road), Jing, Jing Yaa Tang, Lao Ji Tang (Gongrentiyuchang South Road), Lei Garden (Jinbao Tower), Moi, Poetry‧Wine (Dongsanhuan Middle Road), Seventh Son, Sheng Yong Xing (Chaoyang), The Beijing Kitchen, The Georg, The Tasty House, Vege Wonder, Xin Rong Ji (Jianguomenwai Street), Xin Rong Ji (Jinrong Street), Zhiguan Courtyard, et Zijin Mansion.

18 restaurants Bib Gourmand

Distinction appréciée de nos lecteurs et utilisateurs depuis son lancement en 1996, le Bib Gourmand met en avant les restaurants de la sélection du Guide MICHELIN qui offrent les rapports qualité-prix les plus attractifs (à Pékin, trois plats pour un prix maximum de RMB300, hors boissons). L'année 2022 accueille 1 nouvel établissement dans la liste des Bib Gourmand, alors que 17 autres restaurants y figurent pour une année supplémentaire.

Parmi les nouvelles adresses, le restaurant Zen, sert des classiques sichuanais depuis 2016. Le poulet kung pao, plat signature de la maison, est recouvert d'assaisonnement tout en étant sauté au wok. Le chou napa blanchi absorbe l'essence du bouillon de canard et de poulet, dont la préparation prend deux jours.

Les engagements durables de King's Joy récompensés pour une nouvelle année par l'Étoile Verte MICHELIN

Parmi les restaurants les plus engagés à travers le monde en faveur d'une gastronomie plus durable, King's Joy est l'exemple parfait d'un restaurant Étoile Verte MCIHELIN. Il propose une cuisine végétarienne à base de produits biologiques et de saison provenant d'exploitations agricoles locales, réduit sa consommation d'énergie et de ressources en recyclant et en bannissant les articles jetables, et encourage un mode de vie durable par le biais d'activités communautaires.