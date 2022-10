Michelin CGDE : Guide MICHELIN 2022 – Suisse – 36 nouveaux restaurants Étoilés

La manière dont la scène gastronomique suisse a continué d'évoluer malgré ces temps difficiles est absolument remarquable », souligne Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN. « Tout au long de leurs visites en Suisse, les inspectrices et inspecteurs ont été charmés par la diversité, le savoir- faire et l'esprit novateur des restaurateurs locaux. Ils ont été particulièrement impressionnés par les progrès de nombreux jeunes talents qui ont continué de s'épanouir depuis l'année dernière. »

Dans cette nouvelle sélection, les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN recommandent 546 restaurants dont 138 établissements étoilés. Parmi ces recommandations se trouvent une nouvelle table trois Étoiles MICHELIN, cinq nouveaux établissements deux Étoiles MICHELIN, 30 nouveaux restaurants une Étoile MICHELIN et 34 nouveaux Bib Gourmand. 11 nouvelles adresses ont également été récompensées d'une Étoile Verte MICHELIN pour leur engagement remarquable en faveur d'une gastronomie durable.

GUIDE MICHELIN

Avec cette nouvelle sélection, la Suisse établit un record absolu. Parmi les nombreux restaurants nouvellement étoilés qui ont conquis nos équipes, il convient de saluer l'entrée de Memories, qui décroche trois Étoiles MICHELIN. En comptant les 11 nouvelles Étoiles Vertes MICHELIN qui rejoignent cette année la sélection, 29 restaurants portent à présent cette distinction en Suisse.

Face à une telle augmentation, on ne peut que constater l'engagement croissant des chefs suisses en faveur d'une gastronomie plus durable », continue Gwendal Poullennec.

Memories décroche trois Étoiles MICHELIN

Niché au sein de l'hôtel « Grand Resort Bad Ragaz », l'établissement gastronomique Memories vient de s'offrir une place à la table des plus prestigieux restaurants au monde. Cette adresse d'exception est dirigée par Sven Wassmer qui n'a pas manqué d'impressionner les inspectrices et inspecteurs du Guide MICHELIN grâce à sa cuisine épurée, créative et originale. Le chef et son équipe élaborent des plats innovants qui mettent à l'honneur ce que la région des Alpes suisses a de meilleur. Chaque assiette est une ode à son terroir généreux, à la diversité de ses produits qui varient au fil des saisons et au talent de ses producteurs.

Afin de saluer ses pratiques durables et son rôle de précurseur en matière d'initiatives éco-responsables, Memories est également distingué d'une Étoile Verte MICHELIN.

L'établissement du chef Wassmer emboîte ainsi le pas du Cheval Blanc by Peter Knogl situé à Bâle (BS1), du Restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier (VD) et du Schloss Schauenstein, à Fürstenau (GR), qui conservent leurs trois Étoiles MICHELIN dans cette nouvelle sélection.

Cinq nouveaux restaurants deux Étoiles MICHELIN

Cinq nouveaux établissements font leur entrée parmi les 25 restaurants distingués de deux Étoiles MICHELIN. L'un de ces nouveaux arrivants occupe une place bien particulière, il s'agit de Skin's - the restaurant à Lenzburg (AG). Nouveau venu dans la sélection 2022, il fait une entrée remarquable en décrochant non pas une mais deux Étoiles MICHELIN peu de temps après avoir ouvert ses portes. Derrière ce succès se trouvent le chef Kevin Romes et son équipe, qui proposent une cuisine moderne aux influences régionales et internationales. Les adresses suivantes ont également été récompensées de deux Étoiles MICHELIN : les deux restaurants saisonniers jumelés La Brezza. Le premier, ouvert en hiver, se situe à Arosa (GR) et le second, ouvert pendant la saison estivale, se trouve à Ascona (TI). Le chef Marco Campanella, aux commandes de ces deux établissements, imagine une cuisine particulièrement moderne et sophistiquée que les inspecteurs du Guide MICHELIN ont déjà saluée en distinguant l'adresse d'Ascona d'une première Étoile MICHELIN par le passé. À Bâle, deux Étoiles MICHELIN ont également été

1 Une note à la fin du communiqué de presse détaille la liste des abréviations des cantons suisses